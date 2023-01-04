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Türk müziğinin yaşayan efsanesi vefat etti

Türk Müziğinin tartışmasız en önemli sanatçılarından olan bestekar, eğitimci ve tamburi Sadun Aksüt İstanbul’da hayatını kaybetti

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 08:33
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Türk musikisinin usta sanatçısı tamburi Sadun Aksüt, İstanbul'da 90 yaşında hayatını kaybetti.

Türk müziğinin yaşayan efsanesi vefat etti
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Münir Nurettin Selçuk’tan Zeki Müren’e bir dönemin dev isimlerine tamburu ile eşlik eden bestekar, eğitimci ve tamburi Sadun Aksüt (90) İstanbul’da vefat etti. Aksüt’ün vefat haberini uzun yıllar konservatuar bölümünde öğretim görevlisi olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi sosyal medya hesabından duyurdu.

1980’lerin sonunda TRT’de yayınlanan ‘Taş Plaktan Bugüne’ programı ile de geniş kitlelerce tanınan Aksüt, Yahya Kemal Beyatlı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Ahmet Muhip Dranas, Necip Fazıl Kısakürek, Ümit Yaşar Oğuzcan gibi efsane şairlerin şiirlerini de besteleyen bir isimdi. Aksüt, Nida Tüfekçi’nin yürütücüsü olduğu Türk Musikisi Arşiv Kurulu’nda yer alarak müzik mirasımızın bugünlere ulaşmasına çok değerli katkılar sunmuştu.

SADUN AKSÜT KİMDİR?

1932’de Amasya’nın Merzifon İlçesi’nde doğan Sadun Aksüt, İstanbul Belediye Konservatuvarı, İleri Türk Musikisi Konservatuvarı Derneği ve Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde müzik dersleri aldı.

Dönemin usta isimleri Şefik Gürmeriç, Kemal Gürses, Hüseyin Sadeddin Arel, Dr. Suphi Ezgi, Laika Karabey ve Emin Ongan'dan dersler alan Aksüt, 1966-1967 yıllarında İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi İcra Heyeti'ne tamburi olarak girdi. 1975’te İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na öğretim görevlisi olarak atandı.

Aksüt 16 yıl Türk Sanat Musikisi Repertuvar Kurulu Üyeliği görevini de üstlendiği TRT’den 1981’de emekli oldu. TRT repertuvarında birçok bestesi bulunan Aksüt, arşivini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’ne bağışlamıştı.

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