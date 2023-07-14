Türk mutfağının baş tacı limonla ilgili şok detay ortaya çıktı. Böyle yenirse hastalık saçıyor

Fazla ve aç karnına tüketilmesi durumunda limonun zararları ortaya çıktı. Böyle tüketilirse limon ülsere, reflüye ve diş çürüğüne neden oluyor.

Türk mutfağının baş tacı limonla ilgili şok detay ortaya çıktı. Böyle yenirse hastalık saçıyor

Türk mutfağının baş tacı sebzelerin başında gelen limon, içeriğindeki zengin C vitaminiyle hastalıklara karşı kalkan olduğu biliniyor.

Ama limon tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar ortaya çıktı.

Faydaları saymakla bitmeyen limon, yanlış şekilde tüketildiğinde mideye resmen savaş açıyor.

ÜLSER VE REFLÜYÜ TETİKLİYOR

Aç karnına tüketilen limon, ülser ve reflüyü tetikleyebiliyor. Alerjik bir bünyeye sahipseniz, çok fazla limon tüketmemenizde ve bir uzmana danışmanızda yarar var. Vücuttaki asidik seviyenin artması, kimi zaman düşüğe neden olabiliyor. Bu yüzden hamilelerin limon tüketiminde oldukça dikkatli davranması gerekiyor. Limon ile ilgili yapılan en büyük hatalardan biri de, leke ve sivilce tedavisinde yüze limon sürmek. Yüz derisinin çok hassas olması ve limonun asidik içeriği, cilt için oldukça zararlı olabilir.

DİŞLERİN ÇÜRÜMESİNE NEDEN OLUYOR

Limonun içeriğindeki yüksek asit, mide yanmalarına neden olup, uzun vadede mide dokusunu tahriş edebiliyor. Fazla limon tüketimi, demir emilimine sebep olduğu gibi ağız içi yaralarına da yol açabiliyor. Dişlerin aşınmasına ve hatta zamanla çürümesine neden olan limonu tüketirken açlık ve tok durumuna dikkat etmekte de fayda var.

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