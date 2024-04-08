Türk otomotiv devi rakiplerini ezdi geçti. Segmentinde tek rakibi kendisi. Avrupa'nın ilk tercihi oluyor

Kaynak: Haber Merkezi
Türk otomotiv devi rakiplerini ezdi geçti. Segmentinde tek rakibi kendisi. Avrupa'nın ilk tercihi oluyor
Türk otomotiv sanayinde 50 yılı geride bırakan Karsan, dünyanın önde gelen otomotiv devleri için üretimden, toplu taşımacılık alanında kendi markalı özgün ürünlerini geliştirmeye uzanan yolculukta, yaygın hizmet ağı ile pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerini sürdürürken Bursa’da üretilen Karsan, elektrikli araçlarıyla Türkiye’de olduğu kadar Avrupa’da da adından övgüyle söz ettiriyor.

Haber: Ercan Karaca

Wim Chatrou - CME Solutions tarafından yayınlanan 2023 yılı Avrupa Otobüs Pazarı Raporu’na göre; son 3 yılda olduğu gibi 2023 yılında da Karsan e-ATAK yüzde 24 pazar payı ile segmentinde liderliği kimseye bırakmadı. Avrupa Minibüs Pazarı Raporu’na göre 2023 yılında da yüzde 28,5 pazar payıyla son 3 yıldır sürdürdüğü pazar liderliğini 4’üncü yılına taşıdı.

“Pazarın öncü markası olarak 2023 yılında da Avrupa’da lider konumumuzu devam ettirmenin gururunu yaşıyoruz. Rekabetin her geçen gün arttığı ortamda e-JEST ile elektrikli minibüs pazarının, e-ATAK ile de elektrikli midibüs segmentinin üst üste 4 yıldır zirvesinde yer alıyoruz. Bu yalnızca Karsan için değil Türk sanayisi için de çok önemli bir başarı” dedi. Karsan e-JEST’i, kendi segmentinin uzmanı olarak tanımladıklarını ifade eden Okan Baş, “2023 yılında Avrupa’da 8 ton altı elektrikli minibüs pazarı, bir önceki yıla göre yüzde 38 büyüdü. 2019 yılından bu yana Avrupa’ya ihraç ettiğimiz e-JEST, 2023 sonuna kadar 388 adetlik teslimatla kendisini kanıtlamış bir model. Avrupa’da satılan her 4 elektrikli minibüsten biri e-JEST oldu. Aracımız Fransa, Romanya, Portekiz, Bulgaristan, İspanya, İtalya pazarlarında en güçlü oyuncu konumunda. Karsan e-JEST, Avrupa’yı fethettikten sonra şimdi de Kuzey Amerika ve Japonya pazarlarına giriş yaptı. Bu pazarlarda da e-JEST sınıfının yıldızı olacak. Kompakt tasarımı, yüksek manevra kabiliyeti, sessiz ve çevreci sürüşü Karsan e-JEST’i rakipsiz yapıyor. Aracımız bu özellikleriyle Avrupa’nın tarihi şehirlerine da tam uyum sağlıyor” diye konuştu.

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AVRUPA’DA SATILAN 4 ELEKTRİKLİ MİDİBÜSTEN BİR E-ATAK

Avrupa elektrikli midibüs pazarında da satılan her 4 araçtan birinin e-ATAK olduğunu vurgulayan Okan Baş, sözlerine şöyle devam etti:

“Karsan e-ATAK, Avrupa’da 8 m segmentindeki elektrikli dönüşümünün öncüsü oldu. Avrupa’nın birçok ülkesinde halk e-ATAK’larla güvenli ve çevre dostu yolculuklar gerçekleştiriyor. e-ATAK geçtiğimiz yıl 117 adet trafik tesciliyle Avrupa’nın en çok tercih edilen elektrikli midibüsü olmaya devam etti. Ayrıca e-ATAK modelimizin otonom versiyonu da bulunuyor. Otonom e-ATAK kısa bir süre önce Avrupa’da tünelden geçen ilk ve tek otonom araç olarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Bir yandan bu gurur verici ilkleri gerçekleştirmeye devam ederken diğer taraftan da e-ATAK ve e-JEST modellerimizin yükselen başarı grafiğini 2024 yılında da sürdürmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

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