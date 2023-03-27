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Türk otomotiv sektörü ABD'ye açıldı 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) "ABD Atlanta Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti" programı düzenlendi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 16:28
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Türk otomotiv sektörü ABD'ye açıldı 

Türk otomotiv sektörü ABD'ye açıldı 
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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen programa Türkiye'den 10 otomotiv firması katıldı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar ile OİB Yönetim Kurulu muhasip üyesi Müfit Karademirler'in de yer aldığı heyet, Atlanta'daki firmaları ziyaret etti. 

Türk otomotivciler, program süresinde Atlanta ve çevresinde yerleşik ABD'li ithalatçı ve toptancı firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, üyeler için faydalı bir programa imza attıklarını belirterek, "ABD’ye otomotiv ihracatımız 1,5 milyar dolara yakın, Tedarik endüstrisi ihracatımız 900 milyon dolar. Ticari araç ihracatımız 400 milyon doların, binek otomobiller ihracatımız 100 milyon doların üzerinde. Hedefimiz, 2022 yılında 7. büyük ihracat pazarımız olan ABD'ye ihracat artışını devam ettirmek. Bu açıdan heyet programı oldukça verimli geçti" ifadelerini kullandı. (AA)
 

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