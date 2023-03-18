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Otomotiv devi milyonlarca aracını geri çağırdı. Araç sahipleri şokta

ABD’li otomotiv devi Ford Motor 1.2 milyon aracı arıza nedeniyle geri çağırdı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 16:53
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Otomotiv devi Ford Motor milyonlarca aracını geri çağırdı

Otomotiv devi milyonlarca aracını geri çağırdı. Araç sahipleri şokta
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İHA’da yer alan bilgilere göre, dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinden Ford Motor, ABD’deki 1.2 milyon aracını fren hidrolik sıvısının sızıntı riskiyle servise geri çağırdı.

SEBEP: SIZINTI

Ford Motor, fren tertibatındaki sorun nedeniyle araçlarını geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Otoyol Güvenlik İdaresi yaptığı açıklamada, ABD’de 2013-2018 yılları arasında üretilmiş olan 1.2 milyon adet Ford Fusion ve Lincoln MTZ model araçların hidrolik sıvılarının sızıntısı riski nedeniyle servise geri çağırıldıklarını vurguladı.

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