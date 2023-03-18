Otomotiv devi milyonlarca aracını geri çağırdı. Araç sahipleri şokta

İHA’da yer alan bilgilere göre, dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinden Ford Motor, ABD’deki 1.2 milyon aracını fren hidrolik sıvısının sızıntı riskiyle servise geri çağırdı.

SEBEP: SIZINTI

Ford Motor, fren tertibatındaki sorun nedeniyle araçlarını geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Otoyol Güvenlik İdaresi yaptığı açıklamada, ABD’de 2013-2018 yılları arasında üretilmiş olan 1.2 milyon adet Ford Fusion ve Lincoln MTZ model araçların hidrolik sıvılarının sızıntısı riski nedeniyle servise geri çağırıldıklarını vurguladı.