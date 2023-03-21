Reanult Taliant zamlandı. İşte fiyat listesi

Otomotiv pazarındaki hareketlilik devam ediyor. Modellere zam üstüne zam yağdı. 100-200 bin TL bandına satın alınabilen modellerin fiyatları 2023 yılı itibariyle 600-700 bin TL seviyelerine kadar çıktı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Renault Taliant modelin yeni fiyatları duyuruldu.

İŞTE FİYATLAR:

ÖZELLİKLERİ

Renault Taliant; an itibari ile ülkemizde iki motor seçeneği ile satışta. Bunlardan ilki 65 beygir güç ve 95 nm tork ürebilen 1.0 Sce. Benzinli motor, 5 ileri manuel şanzımanın yanı sıra şehir içi 6,2, şehir dışı 4,9 litre yakıt tüketimi vadediyor.