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Ford Focus’un fiyatları açıklandı. İşte liste

Otomobil modeli Ford Focus’un fiyatları belli oldu. İşte merak edilen liste...

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 07:47
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Otomobil modeli Ford Focus’un zamlı fiyatı belli oldu

Ford Focus’un fiyatları açıklandı. İşte liste
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Çip krizi, pandemi ve döviz kuru nedeni ile artan fiyatlar, vatandaşını belini büküyor.

Otomobil sektöründeki hareketlilik devam ederken Ford Focus modelinin 2023 fiyatları açıklandı.

İŞTE LİSTE

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Ford Focus, daha önce Trend X ve Titanium olmak üzere iki donanım paketi ile sürücü karşısına çıkıyordu. Mart 2023 itibariyle satışta paketlerin Trend X, Titanium, Titanium X ve Active, ST-Line olduğunu belirtelim. Giriş seviyesi olarak nitelendirilen pakette trafik levhası tanıma, adaptif hız kontrol, aktif park asistanı, geri görüş kamerası gibi güvenlik özelliklerinin büyük bir kısmı mevcut değil.

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