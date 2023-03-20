Ford Focus’un fiyatları açıklandı. İşte liste

Çip krizi, pandemi ve döviz kuru nedeni ile artan fiyatlar, vatandaşını belini büküyor.

Otomobil sektöründeki hareketlilik devam ederken Ford Focus modelinin 2023 fiyatları açıklandı.

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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Ford Focus, daha önce Trend X ve Titanium olmak üzere iki donanım paketi ile sürücü karşısına çıkıyordu. Mart 2023 itibariyle satışta paketlerin Trend X, Titanium, Titanium X ve Active, ST-Line olduğunu belirtelim. Giriş seviyesi olarak nitelendirilen pakette trafik levhası tanıma, adaptif hız kontrol, aktif park asistanı, geri görüş kamerası gibi güvenlik özelliklerinin büyük bir kısmı mevcut değil.