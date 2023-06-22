Türk patrondan çalışanlarına 25 maaş bayram ikramiyesi. Çalışanlar bile şokta

Bir otomotiv şirketi, Kurban Bayramı için çalışanlarına 25'er maaş ikramiye vereceğini açıkladı.

Türk patrondan çalışanlarına 25 maaş bayram ikramiyesi. Çalışanlar bile şokta

Çek Cumhuriyeti merkezli otomotiv markası olan Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto A.Ş patronu Ahmet Yüce, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tüm çalışanlarına 25 maaş fazla ikramiye verecek.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 10.100-10.400 TL'lik asgari ücret teklifine Yüce Auto-Skoda patronu Ahmet Yüce, Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'ye konuşurken şu sözlerle tepki gösterdi:

"ÇALIŞANLAR İÇİN PAZARLIK YAPILMASINI KINIYORUM"

İşverenlerin bunu çalışanlarına nasıl reva gördüğünü anlamıyorum. Bunun pazarlığı yapılır mı! Çalışanlar bizim ailemiz. Onlar sayesinde kazanıyorsak paylaşmayı bilmeliyiz. TİSK'in teklifinden hiç memnun değilim, kınıyorum. Her şeyi devletten beklememek lazım, devlet de zaten gerekenleri yapıyor.

Sesini çıkartmayan büyük grupları, özel sektörü de gerçekten anlamıyorum. Kardeşim çalışanın hakkını koruyacaksınız. Ben konuşuyorum çünkü onlar bizim ailemizin ferdi ve haklarını savunuyorum. Bakıyorum bu konuda biz ve Doğuş'tan başka öne çıkan da yok.

25 MAAŞTAN FAZLA İKRAMİYE VERİLECEK

Ahmet Yüce'ye 2022 yılında verilen 25 maaş ikramiyesi sorusu da soruldu. Özpeynirci'nin bu sorusuna Yüce, "Tabii ki vereceğiz, hatta fazlasını bile. Her zaman çalışma arkadaşlarımın yanındayım, diğer şirketler de bunu yapmalı." dedi.

yuce-auto-skoda-yonetim-kurulu-baskani-ahmet-yuce.jpg

yuce-auto-skoda-yonetim-kurulu-baskani-ahmet-yuce-2.jpg

3.png

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Kadıköy'de polisler silahlarını ateşledi. Nefes kesen kovalamaca Güncel
Kadıköy'de polisler silahlarını ateşledi. Nefes kesen kovalamaca
Kucağa almaktan korkmayın Sağlık
Kucağa almaktan korkmayın
Eski futbolcuyu öldüren 3 kişiye 100'er yıldan fazla hapis Dünya
Eski futbolcuyu öldüren 3 kişiye 100'er yıldan fazla hapis
Gülşen kazandığını gayrimenkule yatırıyor Magazin
Gülşen kazandığını gayrimenkule yatırıyor
Bir tanesinde bin şifa Şifalı Bitkiler
Bir tanesinde bin şifa
Soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuk Heimlich manevrasıyla böyle kurtarıldı Sağlık
Soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuk Heimlich manevrasıyla böyle kurtarıldı
Barbekü restoranında korkunç patlama. 31 ölü ve çok sayıda yaralı var Dünya
Barbekü restoranında korkunç patlama. 31 ölü ve çok sayıda yaralı var