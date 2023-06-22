Türk patrondan çalışanlarına 25 maaş bayram ikramiyesi. Çalışanlar bile şokta

Çek Cumhuriyeti merkezli otomotiv markası olan Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto A.Ş patronu Ahmet Yüce, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tüm çalışanlarına 25 maaş fazla ikramiye verecek.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 10.100-10.400 TL'lik asgari ücret teklifine Yüce Auto-Skoda patronu Ahmet Yüce, Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'ye konuşurken şu sözlerle tepki gösterdi:

"ÇALIŞANLAR İÇİN PAZARLIK YAPILMASINI KINIYORUM"

İşverenlerin bunu çalışanlarına nasıl reva gördüğünü anlamıyorum. Bunun pazarlığı yapılır mı! Çalışanlar bizim ailemiz. Onlar sayesinde kazanıyorsak paylaşmayı bilmeliyiz. TİSK'in teklifinden hiç memnun değilim, kınıyorum. Her şeyi devletten beklememek lazım, devlet de zaten gerekenleri yapıyor.

Sesini çıkartmayan büyük grupları, özel sektörü de gerçekten anlamıyorum. Kardeşim çalışanın hakkını koruyacaksınız. Ben konuşuyorum çünkü onlar bizim ailemizin ferdi ve haklarını savunuyorum. Bakıyorum bu konuda biz ve Doğuş'tan başka öne çıkan da yok.

25 MAAŞTAN FAZLA İKRAMİYE VERİLECEK

Ahmet Yüce'ye 2022 yılında verilen 25 maaş ikramiyesi sorusu da soruldu. Özpeynirci'nin bu sorusuna Yüce, "Tabii ki vereceğiz, hatta fazlasını bile. Her zaman çalışma arkadaşlarımın yanındayım, diğer şirketler de bunu yapmalı." dedi.