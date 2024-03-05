Çalışanlarına 29 ikramiye verdi böyle patron görülmedi. Herkes bu patronun yanında işe girmek için sıraya girdi

Toygun Atilla'nın haberinde yer alan bilgilere göre; 2023 yılında çalışanlarına 25 ikramiye veren ve pandemi döneminde hiçbir işçiyi işten çıkarmayan Skoda'nın Türkiye Distribütörü, Yüce Auto'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce yine çok dikkat çekecek bir karara imza attı.

İşçilerin gözde patronu Ahmet Yüce bu yıl da çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi.

ERKENDEN BAYRAM İKRAMİYESİNİ VERDİ

Ahmet Yüce ne enflasyon, ne yüksek maliyet, ne döviz kuru dinlemeyerek geçen yıl verdiği ikramiyenin de üzerine çıktı ve çalışanlarına erken bayram yaşattı.

Ahmet Yüce çalışanlarına verdiği ikramiyelerle gündeme gelmek istemediğini belirterek kendisi ile yapılan röportajda bunu ısrarla söylemiş ve "Lütfen bana bundan sonra ne kadar ikramiye verdiğimi sorma. Ömrüm yettiği, kazancım elverdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vereceğim. Sadece bunu bil" ifadelerini kullanmıştı.

29 MAAŞ DÜN İTİBARİYLE HESAPLARINA YATTI

2023 yılı ikramiyelerinin dün açıklandığı ve 29'ar maaş ikramiyenin çalışanların hesabına yatırılmış olduğu açıklandı.

15 yıldır çalışanlarına ikramiye vermesi ile bilinen Ahmet Yüce, pandemi döneminde tek bir çalışanını işten çıkartmadığı gibi o iki yıl 13 ve 14 maaş geçen yıl da 25 maaş ikramiye verdi.

EN İYİ İŞ YERİ ÖDÜLÜNÜ ALDI

Kincentric Best Employers kapsamında 35 şirketle birlikte 'En İyi İş Yeri' ödülünü aldı ve çalışan memnuniyetinin öncelendiği bu ödülü Yüce Otomotiv tam dördünü kez kazanmış oldu.

Ahmet Yüce geçen Temmuz'da yaptığım röportajda 'patron' cümlesinden hiç hoşlanmadığını belirtmiş ve "İyi patron olunmaz, iyi insan olunur. Kendine 'patron' diyenlere yegane tavsiyem şudur: Önce iyi insan olmayı becerin. Sonra her şey olursunuz" dediği belirtildi.