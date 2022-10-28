İHA'ların yeni mühimmatı Kayı ilk kez sergilendi

Türkiye'nin savunma sanayisindeki tasarım ofisi ve AR-GE merkezi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), mühimmat teknolojilerindeki kabiliyetlerini SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na taşındı.

TÜBİTAK SAGE, serbest düşüş, "at-unut, hava-yer" mühimmat sınıfında insanlı/insansız hava platformlarında kullanılabilir yeni silah sistemi Kayı'yı ilk kez sergiledi.

Yerli ve milli olması planlanarak; modüler ve maliyet etkin tasarım kriterleriyle tasarlanan silah sistemi, operasyonel kabiliyetler ve maliyetleri minimize etme açısından güçlü bir konumda yer almaktadır.

Kayı mühimmatları; anti personel, zırh delici/nüfuz edici veya termobarik etkili başlıklarla kullanılacak.

Kayı, Modüler Çoklu Salan Sistemi ile birlikte çeşitli platformlara hızlı ve esnek entegrasyon kabiliyetine sahiptir.

Kayı Güdümlü Minyatür Mühimmat Ailesi üyelerinden Kayı 30, 30 kilogram ağırlığında ve 100 santimetre uzunluğunda; Kayı 50 ise 50 kilogram ağırlığında ve 130 santimetre uzunluğundadır.

25 kilometre menzili bulunan Kayı mühimmatları 3 metreden küçük cep değerleriyle görev yapabilecek.

TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, TÜBİTAK'ın fuara büyük bir stantla katıldığını belirtti. Okumuş, çok sayıda firma ve alt yükleniciyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini, yurt içi ve dışı heyetlerle verimli görüşmeler için bir araya geldiklerini söyledi. Okumuş, bu görüşmelerin bir kısmının iş ve ihracat potansiyeline dönebileceğinin altını çizdi.

Gürcan Okumuş, "SAHA EXPO'nun geçen seneye göre çok yol aldığını gördük. Bir marka olmaya doğru da gidiyor" ifadelerini kullandı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK'TA DA YER ALACAK

Okumuş, Türkiye'nin İHA'larda önemli yollar kat edildiğini açıkladı.

Okumuş, İHA'lar gelişirken bir yandan da altındaki mühimmat ailesinin de genişlemesinin önem kazandığına işaret ederek, konuyu şöyle açıkladı:

İlk İHA mühimmatı olarak Bozok'u yapmıştık ve seri üretimi devam eden bir proje. Farklı ağırlık ve tiplerde mühimmatlara ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Çünkü farklı, değişik yük taşıma kapasitelerine sahip İHA'larımız da gelişiyor. Dünyaya da çok fazla İHA satmaya başladık, bu da çok önemli. Dolayısıyla İHA'larımızın gittiği her yer mühimmatlar için de önemli bir pazar. Farklı talep ve istekler olabiliyor. Kayı'nın, orta ağırlık sınıfında özellikleriyle bir boşluğu doldurduğunu düşünüyoruz. Farklı versiyonları, 30, 50 kilogramlık versiyonları var. Farklı arayıcı başlıkları olacak. 17 kilogramdan başlayıp, 100 kilograma, Kuzgun'a kadar bir İHA mühimmat ailesi bu şekilde oluşmuş oluyor. Güdüm kitlerimiz Gözde'ler, Gökçe'ler daha ağır yük taşıyabilen İHA'larda taşınabiliyor. F-16, F-4'ler için geliştirdiğimiz mühimmatlar, oralarda zaten kullanılabiliyor. Bu mühimmatlar İHA'larda kullanılabilecek ama önümüzdeki dönemde mesela Milli Muharip Uçak'ın kapalı iç istasyonunda çok adetli olarak da taşınabilecek. Yani sadece İHA mühimmatı olarak da bakmamak lazım. Bunlar stratejik olarak her platformda kullanılabilecek.

KAYI MÜHİMMATLARI "LEGO" GİBİ

Projeye yönelik bilgiler de veren okumuş, Kayı’nın atış testlerine hazırlandığını vurguladı. Okumuş konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Önümüzdeki yıl içinde üretimini başlatabileceğimizi öngörüyoruz. Zaten Türkiye belli bir olgunluk seviyesine ulaştı. Mühimmat geliştirme, kalifiye edip hazır hale getirme eskiye göre çok kolay. Birçok alt bileşen, elektronik kart tasarımları, yazılımlar, arayıcı başlıklar hazır. Bunları artık bir lego gibi bir araya getiriyoruz. Elbette geometri değiştiğinde bazı ayrı aerodinamik analizler yapılıyor ama artık bir mühimmatı geliştirip atışa ve üretime hazır hale getirmenin takvimi çok kısaldı diyebiliriz.

(Kaynak: AA)