Uzay'ın anahtar deliği fotoğraflandı. Hubble Uzay Teleskobu yakaladı

1990 yılında uzay mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine yerleştirilen Hubble Uzay Teleskobu, 32. yılında yeni bir fotoğrafla gündeme geldi. Hubble Uzay Teleskobu’nun önümüzdeki günlerde yerini James Webb'e bırakacak.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, binlerce galaksinin, yıldızın, gezegenin ve diğer gök cisimlerinin varlığını doğruladı.

KOZMİK ANAHTAR DELİĞİNİ FOTOĞRAFLANDI

Hubble Uzay Teleskobu, uzayın karanlığındaki dev kozmik "anahtar deliğini"n fotoğrafını çekti.