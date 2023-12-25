25 Aralık 2023 Pazartesi
İstanbul
13°
Foto Galeri
Video Galeri
E-Gazete
Gündem
Ekonomi
Spor
Magazin
Teknoloji
Otomotiv
Sağlık
Yazarlar
Resmi İlanlar
Anasayfa
Video
Türk SİHA'ları Kamışlı'daki Botan petrol İstasyonu'nu vurdu
Türk SİHA'ları Kamışlı'daki Botan petrol İstasyonu'nu vurdu
25 Aralık 2023 / 21:25
Kaynak: Haber Merkezi
Türk SİHA'ları Kamışlı bölgesinde bulunan Botan petrol İstasyonu'nu yerle bir etti.
Türk SİHA'ları Haseke kuzeyinde Kamışlı'daki Botan petrol tesisini vurdu.
Son Haberler
Gündem
Samsun'da trafik kazası
Spor
Beşiktaş'ta kimsenin yapamadığını Serdar Topraktepe yaptı
Gündem
Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı İşte Ataklı'nın kesilip biçilmemiş o konuşması
Spor
Galatasaray'dan Icardi Djiku pozisyonuna dair Fenerbahçe'ye olay suçlama
Video
Süleyman Soylu'nun 'Teröristlerin ayakkabı numarasına kadar biliyoruz' dediği video yeniden gündem oldu
Gündem
Deprem olmadan dahi yıkılma tehlikesi varmış. 72 kişiye mezar olan İSİAS Otel hakkında şaşırtan gerçek
Spor
Noel arifesinde çarpıcı mektup: FIFA Brezilya'yı uzaklaştırmakla tehdit etti
Ana Sayfa
Künye
Gizlilik İlkeleri
Aydınlatma Metni
Çerez Politikası
Sağlık
Covid-19
Şifalı Bitkiler
Siyaset
Kitap
Yazarlar
Yaşam
Teknoloji - Otomotiv
Rüya Tabirleri
Kültür Sanat
Konuk Kalem
Bilim
Keşfet
Ekonomi
Emekli ve Memur
Ayet Ve Sureler
Ayetel Kürsi
Felak Nas Sureleri
Resmi ̇İlanlar
Güncel
Eğitim
Dünya
Magazin
Spor
Voleybol
Basketbol
Futbol
Puan Durumu
Fikstür
Yemek Tarifleri
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Yeniçağ TV
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Google Play
Apple Store
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
YUKARI
Anasayfa
Son Dakika
Manşetler
Yazarlar
Foto Galeri
Web Tv
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Gündem
Ekonomi
Spor
Magazin
Teknoloji
Otomotiv
Sağlık
Resmi İlanlar
Dünya
Siyaset
Kitap
Yaşam
Bilim
Yazarlar
İpucu
Konuk Kalem
Kültür Sanat
Yemek Tarifleri
Keşfet
Rüya Tabirleri
Ayet Ve Sureler
Karikatür
Kurumsal
Künye
İletişim
Gizlilik İlkeleri
Aydınlatma Metni
Çerez Politikası
© Copyright 2023 Yeniçağ Gazetesi