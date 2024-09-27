Türk Silahlı Kuvvetleri muvazzaf subay alacak. Başvuru şartları belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından muvazzaf subay temini yapılacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandığı belirtildi.
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Buna göre, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden e-Devlet şifresiyle yapılacak başvurular, 13 Ekim saat 23.59'da sona erecek.
Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokulu Mezunlarından 2024 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuru İşlemleri 26 Eylül tarihinde başlamış olup 13 Ekim 2024 tarihinde sona erecektir. Başvuru işlemleri https://t.co/b08VrMC9Uc internet adresinden…— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2024