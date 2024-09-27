Türk Silahlı Kuvvetleri muvazzaf subay alacak. Başvuru şartları belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri muvazzaf subay alacak. Başvuru şartları belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından muvazzaf subay temini yapılacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından muvazzaf subay temini yapılacağını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandığı belirtildi.

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Buna göre, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden e-Devlet şifresiyle yapılacak başvurular, 13 Ekim saat 23.59'da sona erecek.

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