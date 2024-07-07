Jandarma Genel Komutanlığı'ndan astsubay alımı

Kaynak: Haber Merkezi
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan astsubay alımı

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu, 2024 eğitim yılı için yeni öğrenci kabul sürecini başlattı.

Jandarma Genel Komutanlığı, 2024 yılı için Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda eğitim görecek yeni öğrencilerin kabul sürecini başlattı. Bu yıl için planlanan kontenjan, 323 astsubay adayını kapsıyor. Adayların seçim süreci ve alım koşulları hakkında detaylı bilgiler ise şöyle sıralanabilir:

BAŞVURU ŞARTLARI;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvuracak bireylerin, evlilik, hamilelik, çocuk sahibi olma durumları veya nikahsız birlikte yaşama halleri olmamalıdır. Başvuru tarihi itibarıyla, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, yirmi bir yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

Mahkeme kararıyla yaş düzeltmesi yapılmışsa, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınacaktır. Adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almaları şarttır. Silah taşıma veya silahlı görevlerde bulunma konusunda herhangi bir hukuki engellerinin olmaması, Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen sağlık koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

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Ayrıca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmaları önemlidir.

Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi suçlardan dolayı mahkumiyet veya devam eden bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamalıdır.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya halen tedavi gören kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şartlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvuracak kişiler için belirlenmiş olup, adayların bu kriterleri eksiksiz olarak yerine getirmeleri beklenmektedir.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren adaylar, elde ettikleri puanlara göre sıralamaya tabi tutulacaklar. Bu sıralama, en yüksek puan alan adaydan başlayarak gerçekleştirilecek. Adayların puanlarına göre belirlenen sıralama sonucunda, belirlenen kontenjanın on katı kadar aday, Performans Temelli Sınav (PTS) için "Seçme Sınavlarına Çağrılma" bildirimi alacak.

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