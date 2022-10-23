23 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

‘Damsız girilmez’ kavgasında kan aktı

Sivas’ta bir barda ‘damsız girilmez’ gerekçesi ile çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 23:07
Takip Et

Sivasta bir barda çıkan damsız girilmez kavgasında yaralılar var

‘Damsız girilmez’ kavgasında kan aktı
+
Aa
-

Olay, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir barda meydana geldi. İddialara göre, geçtiğimiz günlerde bara gelen kimliği belirsiz kişiler ‘damsız girilmez' gerekçesiyle bara alınmadıkları için çalışanlar ile kavga etti. 

Tehdit ederek olay yerinden ayrılan grup bugün tekrar bara geldi. Bar çalışanı A.U. ile grup arasında başlayan tartıştı kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Bar sahibi İ.N. ve oğlu S.N.’nin de dâhil olduğu kavgada, bar çalışanı, sahibi ve oğlu aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. 

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar ise olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Şüpheli şahıslar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Erbakan'dan 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz' sorusuna net yanıt: İki tarafın da...
1
﻿Fatih Erbakan'dan 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz' sorusuna net yanıt: İki tarafın da...
﻿Fatih Erbakan'dan 'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz' sorusuna net yanıt: İki tarafın da...
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
2
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
3
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Güldür Güldür’den heterodoks, nöroekonomi videosu. ''Kim yazdı bunu''
4
﻿Güldür Güldür’den heterodoks, nöroekonomi videosu. ''Kim yazdı bunu''
﻿Güldür Güldür’den heterodoks, nöroekonomi videosu. ''Kim yazdı bunu''
﻿İki ilde ekmeğe zam: 5 liradan satılacak
5
﻿İki ilde ekmeğe zam: 5 liradan satılacak
﻿İki ilde ekmeğe zam: 5 liradan satılacak
﻿Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alacak
6
﻿Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Aydın Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Kanadalı 14 vekilden Kral Charles'a ret
7
﻿Kanadalı 14 vekilden Kral Charles'a ret
﻿Kanadalı 14 vekilden Kral Charles'a ret
﻿ Vapur iskelesinde beylik tabancasıyla intihar etti
﻿ Vapur iskelesinde beylik tabancasıyla intihar etti
﻿ Vapur iskelesinde beylik tabancasıyla intihar etti
﻿ ‘Damsız girilmez’ kavgasında kan aktı
﻿ ‘Damsız girilmez’ kavgasında kan aktı
﻿ ‘Damsız girilmez’ kavgasında kan aktı
﻿Galatasaray'ı Beşiktaş maçında bekleyen tehlike
﻿Galatasaray'ı Beşiktaş maçında bekleyen tehlike
﻿Galatasaray'ı Beşiktaş maçında bekleyen tehlike
﻿Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı
﻿Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı
﻿Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.