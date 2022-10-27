Tokat atan kadına yumrukla karşılık verdi. Rus'un yaptığına bakın

Bar kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Almanya’da gerçekleşen olayda kadının Almanca küfür ettiği görüldü. Küfürler havada uçuşurken, Rusça konuşan adam da “Gel, gel” dedi. Rus adamın arkadaşları “Tamam Oleg, tamam! Uzatma! Polisi aradık!” dedi. Kadın, küfür ederek adamın üstüne yürüdü ve tokat attı. Oleg olduğu öğrenilen Rus adam ise, kadına yumrukla karşılık verdi. Kadın yere yıkıldı.

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