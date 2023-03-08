UEFA'da dikkat çeken Türk takımları istatistiği

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

UEFA’nın 1, 2 ve 3 numaralı kupalarında; son 16 takımın kaldığı Şampiyonlar Ligi’nde takımı olmayan, Avrupa Ligi’nde tek takımı olan ama Konferans Ligi’nde en fazla takımı bulunan üç ülkeden biri; Türkiye.

Trabzonspor, talihsiz ve beklenilmeyen bir şekilde İsviçre ekibi FC Basel 1893’e Avrupa’da ikinci kez elenerek Konferans Ligi’ne veda etmesi, Türkiye’yi önemli ve pozitif bir istatistikten mağdur etti. Bordo Mavililer Basel takımına elenmeseydi, Türkiye ilk kez bir rekora da imza atacaktı. Konferans Liginde yoluna devam eden son 16 kulüpten en fazla ve sadece 3 kulüp Türkiye’nin takımları olacaktı ve bu Türk futbolu adına ilk kez gerçekleşecekti.

Avrupa’da tam 54 ülkenin futbol takımları mücadele ederken, Kupa 1 olan Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar sadece 7 ülkeden çıktı. Bu kupadan geri kalan 47 ülkenin takımları elendi. İngiltere ve Almanya’nın 4’er, İtalya’nın 3, Portekiz’in 2, Fransa, İspanya ve Belçika’nın 1’er takımla devam ettiği Şampiyonlar Ligi’nin bu turdaki ilk ayağı geçtiğimiz hafta içerisinde oynanmıştı. Rövanşları da mart ayının 7-15 tarihleri arasında oynanacak.

UEFA’nın kupa 2’sinde, yani Avrupa Ligi’nde ise son 16 takımı, 10 ülkenin ekipleri oluşturuyor. Geri kalan 44 ülkenin bu kupada takımı elendi ve kalmadı. Almanya ve İspanya’nın 3’er, İngiltere ve İtalya’nın 2‘şer, Hollanda, Macaristan, Ukrayna, Belçika, Portekiz ve Türkiye’nin 1 ‘er takımının bulunduğu bu kupada ülkemizi Fenerbahçe temsil ediyor. Bu kupanın ilk ayak maçları 9 Mart tarihinde oynanacak. Fenerbahçe, ilk maçını İspanya temsilcisi Sevilla ile deplasmanda yapacak.

Öte yandan kupa 3 olarak bilinen Konferans Ligi’nde de son 16’ya kalan takımlar, 13 ülkenin kulüpleri. Geri kalan 41 ülkenin bu kupada temsilcileri yok. Türkiye, İtalya ve Belçika’dan 2’şer, İngiltere, İspanya, Fransa, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Polonya, İsviçre, Moldova, İsveç ve Güney Kıbrıs Cumhuriyeti’nden 1’er takımın yer aldığı bu kupadan Trabzonspor, Basel’e elenmeseydi, Konferans Ligi’nde 3 takımla en fazla temsilcisi bulunan ülke Türkiye olacaktı. Bu kupanın ilk maçları 7-9 Mart tarihlerinde oynanacak. Bu kupada Türkiye’yi Sivasspor ve Başakşehir takımları temsil edecek. Sivasspor, İtalyan ekibi Fiorentina ile Başakşehir, Belçika’nın Gent takımıyla ilk maçlarını deplasmanda oynayacak.

Haliye; Avrupa Kupaları’nda yoluna devam eden 3 temsilcimizin de ilk ayak maçları, deplasmanda olacak.