Türk Telekom Yunanistan'da mağlup

Basketbolda BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda 3. maçında Türk Telekom, deplasmanda Yunanistan ekibi Aris Midea'ya 68-66 mağlup oldu.

KAYNAK: AA
Türk Telekom Yunanistan'da mağlup

Selanik kentindeki Alexandreio Melathron Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-20 geride tamamlayan Türk Telekom, ikinci periyotta katı savunma uyguladığı rakibine 11 sayı imkanı tanıyarak, soyunma odasına 38-34 önde girdi.

Üçüncü periyodu etkili oynayarak 55-54 önde tamamlayan Aris Midea, son ana kadar çekişmeli geçen maçı da 68-66 kazandı.

Aris Midea'da Vassilis Toliopoulos, 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Türk Telekom'da ise Tyrone Wallace, 16 sayı kaydetti.

Türk Telekom, üçüncü maçında ikinci yenilgisini alırken, Aris Midea'ya ise organizasyonda ilk galibiyetini elde etti.

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