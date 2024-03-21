Türk Üniversitelerinde 48 vatansız okuyor!

YÖK’ün resmi verilerine göre, 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde Türkiye’de toplam yabancı öğrenci sayısı 301 bin 549 olduğunu yazmıştım!

Yazımdan sonra açıklama yapan YÖK Başkanı Erol Özvar’ın açıklamasıyla öğrendik ki ben sayıyı az bile söylemişim!

Özvar, an itibarıyla üniversitelerde 196 ülkeden kayıtlı 336 bin yabancı uyruklu öğrenci varmış!

Bununla gurur duyuyor Özvar!

Diyor ki, “Yükseköğretimde kaydedilen ilerleme Türkiye’yi uluslararası öğrenciler için cazibe merkezi haline getirdi”!

Yükseköğretimde kaydedilen ilerlemenin eseriymiş bu başarı!

Aman ne başarı, ne başarı!

Uluslararası yayını dahi olmayan rektörlerin Türkiye’si bilimsel ilerleme kaydetmiş!

Bilimsel üretimde dünya çapında 17.sıradaymış Türkiye!

Bu bilimsel üretimlerin nasıl yapıldığını daha önceki yazılarımda yazmıştım!

1 senede 50 makale yayınlayan araştırma görevlisinin, 77 yayın yapan profesörlerin katkısı büyük kuşkusuz bu başarıda!

Akademik teşvik için üretilen 27 yazarlı akademik makaleler şükürler olsun Türkiye’de bilimde çığır açtırdı!

Kendi vatanının öz evladı üniversiteden umudunu kesmişken,

Milyonlarca genç üniversite okumaktan vazgeçmişken,

12 Eylül’ün üniversiteler üzerinde baskı aygıtı olarak kurduğu YÖK’ün başkanı yabancı öğrencilerle övünüyor!

Yabancı öğrenci dedikleri de, Suriyeli, Surinamlı, Burundili, Zambiyalı, Afganistanlı, Togolu, Tanzanyalı, Sudanlı, Ruandalı liste böyle uzayıp gidiyor!

Komorlar Birliğinden aramıza katılan yarışmacı arkadaşlar var!

Burkina Faso’dan gelen var, Kosta Rika’dan gelen var, Sierra Leone’den gelen var, Moritanya’dan gelen var!

Gelen gelene bilim merkezi ülkemize!

Tabii bunlar kimlikleri, uyrukları bilinenler!

Bir de uyruğu bilinmeyen YÖK kayıtlarında “vatansız” diye geçenler var!

Yine YÖK’ün resmi verilerine göre, 2022-2023 arasında Türkiye Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde 48 “vatansız” eğitim görüyor!

Bunların 23’ü devlet üniversitelerinde, 25’i ise vakıf üniversitelerinde eğitim görüyor!

Önce devlet üniversitelerine bakalım;

Abdullah Gül Üniversitesi’nde 1,

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde 2,

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde 1,

Anadolu Üniversitesi’nde 1,

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde 3,

Bingöl Üniversitesi’nde 1,

Bursa Teknik Üniversitesi’nde 2,

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 1,

Erciyes Üniversitesi’nde 1,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 1,

İstanbul Üniversitesi’nde 1,

Karabük Üniversitesi’nde 1,

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde 1,

Sakarya Üniversitesi’nde 1,

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 1,

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 1,

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde 3 “vatansız” eğitim görüyor!

Peki vakıf üniversitelerinde durum ne?

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde 1,

Altınbaş Üniversitesi’nde 3,

Bahçeşehir Üniversitesi’nde 3,

Biruni Üniversitesi’nde 3,

İstanbul Arel Üniversitesi’nde 1,

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 1,

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 3,

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde 1,

İstanbul Medipol Üniversitesi’nde 2,

İstinye Üniversitesi’nde 3,

Özyeğin Üniversitesi’nde 1,

Üsküdar Üniversitesi’nde 3 “vatansız” eğitim görüyor!

Listeden anladığımız kadarıyla vakıf üniversiteleri “en az 3” tavsiyesine uymuş genel olarak!

Kimdir peki bu insanlar?

Nereden gelmiştir ülkemize?

Neden “vatansızlar”?

Gökten zembille mi indiler?

Bir ırka mensup değiller mi?

Analarının, babalarının kimlikleri belli değil mi?

Vatandaşı oldukları ülkenin vatandaşlığından çıkarılıp, neden “vatansız” oldu bu insanlar!

Yoksa uçakta havada doğup “dünya vatandaşı” mı oldu hepsi?

Var mı bu sorulara cevap verecek “yabancı öğrencilerle gurur duyan” bir yetkili?