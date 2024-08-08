Türk Üniversitelerinde yabancılara kadro garantisi!

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Karabük Üniversitesi’nde görevli bazı öğretim üyelerine sağlanan ayrıcalıklar ortaya çıktı. Yabancılara Türkiye’de doktora yaptırıldıktan sonra okul biter bitmez atanmaları dikkat çekerken bazı öğretim üyelerinin ise Kamu Hukuku okurken İslami İlimler bölümüne atandığı belirlendi.

Abdülazim İbrahim, 2016’da Gazi Üniversitesi’nde Kamu Hukuku alanında doktora eğitimini tamamlıyor. Doktora eğitimi sürecinde Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü’ne “öğretim görevlisi” olarak atanan İbrahim, 2018 yılında Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ne “Doktor Öğretim Üyesi” olarak atanıyor.

DOKTORASI BİTER BİTMEZ ATANIYOR

Ahmat Mahamat Oumar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde 2021’de doktorasını tamamlıyor. Aynı yıl Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünde “Doktor Öğretim Üyesi” olarak atanıyor.

AYNI SENE ATAMASI YAPILIYOR

Abu Saleh Mohammad Mahmudul Hasan, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Kamu Hukuku alanında doktora yaptıktan sonra aynı sene Bursa Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne “doktor öğretim üyesi” olarak atanıyor. Hasan, 2023’te ise Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne “Doktor Öğretim Üyesi” olarak atanıyor.

ODTÜ, HACETTEPE VE BOĞAZİÇİ MEZUNU TÜRK GENCİ ASGARİ ÜCRETE TALİM

İsmini vermek istemeyen 33 yaşındaki bir Türk genci ise, ODTÜ’de çift anadal yaptıktan sonra ODTÜ ve Hacettepe Üniversitelerinde iki farklı yüksek lisans yapıp üstüne Boğaziçi Üniversitesi’nde doktora yapıyor. Ancak akademide torpil bulamadığı için asgari ücrete iş arıyor.

3 BİN 69 YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANI ÇALIŞIYOR

YÖK’ün 2022-2023 verilerine göre, Türkiye’de üniversitelerde 3 bin 69 yabancı uyruklu öğretim elemanı çalışıyor. 3 bin 69 yabancı öğretim üyesinin 1293’ünü kadınlar, 1776’sını ise erkekler oluşturuyor. Bunların 177’si İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde, 126’sı İstanbul Üniversitesi’nde, 95’i Başkent Üniversitesi’nde, 74’ü Boğaziçi Üniversitesi’nde, 67’si İstanbul Aydın Üniversitesi’nde, 56’sı Gaziantep Üniversitesi’nde, 54’ü Hacettepe Üniversitesi’nde, 53’ü İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde, 43’ü Erciyes Üniversitesi’nde, 32’si İstanbul Medipol Üniversitesi’nde, 30’u Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde, 29’u Çukurova, Dokuz Eylül Üniversitelerinde çalışıyor.