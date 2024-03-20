İran’da açık öğretim mezunu Türk Üniversitesi’nde hocalık yapıyor!

Fenerbahçe Üniversitesi’ndeki yabancı uyruklu öğretim görevlilerine ilişkin verileri kaleme almıştım.

Sadece yabancı diller bölümü akademik kadrosunda yer alan 25 öğretim üyesinin tam tamına 17’si yabancı uyruklu!

Bazı öğretim görevlilerinin lisans bölümleriyle ilgili bilgi bulunmamakla birlikte, Libya’da, Suriye’de, Hindistan’da, Irak’ta, İran’da ve Rusya’da eğitim aldıkları görülüyordu!

Üniversitede eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı ise şöyle:

2020-2021’de 130 yabancı uyruklu öğrenci,

2021-2022’de 323 yabancı uyruklu öğrenci,

2022-2023’de toplam 771 yabancı uyruklu öğrenci var!

En fazla İran, Mısır ve Suriye’den öğrenci var!

Yabancı öğrenci sayısı her geçen gün artıyor!

Öğretim görevlisi sayısı da aynı şekilde artış gösteriyor!

Meğer Türkiye’de diğer üniversitelerde de durum aynıymış!

Örneğin Üsküdar Üniversitesi!

Ücretleri 56 bin TL ile 281 bin TL arasında değişen okulun yabancı diller bölümü akademik kadrosuna bakalım!

38 öğretim görevlisinin bulunduğu bölümde, tam 28 eğitmen yabancı uyruklu!

Yoğunluğu İran’ın Tahran şehrinde bulunan İslami Azad Üniversitesi mezunu!

Üniversitesi İran’daki özel bir üniversite!

Ana dili İngilizce olan bir tane eğitmen var!

Wendy Emma Hibbs!

İlkokulu İngiltere’deki Havant'taki St. Albans İlkokulu’nda okumuş, St. Lukes C. of E. Assisted Ortaokulu'na gitmiş, Havant Sixth Form College ve Galler Üniversitesi’nde eğitim görmüş!

Anita Afshinpour, İran Tahran'daki İslami Azad Üniversitesi mezunu, aynı üniversitede yüksek lisans da yapmış!

Sahar Kheiri, İslami Azad Üniversitesi’nden mezun, aynı üniversitede yüksek lisans yapmış.

Samira İlatı, İslami Azad Üniversitesi mezunu, aynı üniversitede yüksek lisans yapmış.

Mahzad Mehdızadeh, İslami Azad Üniversitesi’nden mezun, aynı üniversitede yüksek lisans da yapmış.

Majid Mırzaeıarjenakı, İslami Azad Üniversitesi’nden mezun.

Baharak Pezhmanfar, İslami Azad Üniversitesi mezunu. Cambridge’in yabancı dil öğretim sertifika kursu CELTA’ya katılmış!

Sabina Gusseınova, Süleyman Demirel Üniversitesi Filoloji Fakültesi mezunu, Maltepe Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Sanatları bölümünde yüksek lisans öğrencisi.

Rouhollah Heıdarıbenı, İran’daki İsfahan Üniversitesi’nden mezun, yine İran Tahran’daki Beheşeti Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmış.

Györgyi Kalman, Macaristan, Budapeşte’deki Eötvös Lorand Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmış. TESOL uluslararası sertifikası var,

Sana Valad Khanı, lisans eğitimiyle ilgili bilgi yok, yüksek lisans mezunu olduğu belirtiliyor ancak eğitim bilgileri yok, doktora çalışmasını Barselona’daki Pompeo Fabra Üniversitesi’nde yaptığı belirtiliyor.

Aralarında İran’da uzaktan eğitimle mezun olmuş olanı bile var!

Şaka değil gerçek!

Majid Khorsand, İran Tahran’da bulunan ve İran’ın tek uzaktan eğitim kurumu olarak kurulan Payam Noor Üniversitesi’nden mezun. İslami Azad Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmış.

Bunlar hakkında bilgi olanlar, bir de hakkında hiçbir bilgi bulunmayan eğitmenler var!

Mesela;

Salar Afranjeh, özgeçmişi dahi yok.

Mohammad Taghvaee, hakkında bilgi yok!

Tasnim Belaidouni, özgeçmiş bilgileri yok!

Amira Bentebbal, geçmişiyle ilgili bilgi yok!

Şebnem Bleurtehia, özgeçmişi yok!

Nasiba Dosmuradova, özgeçmişi yok!

Naghi Kalhor, hakkında bilgi yok!

Nadia Vosoughı Khazaeı, hakkında bilgi yok!

Pegah Nabıollahı, hakkında bilgi yok!

Mitra Nazemi, mezuniyet bilgileri yer almıyor!

Fatima Sebaı, hakkında bilgi yok!

Roghayeh Mahmoodı, hakkında bilgi yok!

Liwu Ma, hakkında bilgi yok!

Khaoula Maadour, hakkında bilgi yok!

Maryam Mahmoudı, hakkında bilgi yok!

Meryem Mahmoodvand, mezun olduğu okullarla ilgili bir bilgi yok, TEFL sertifikası olduğu, Cambridge CELTA sertifikası, IELTS yeterliliği olduğu belirtiliyor.

Kimdir bu isimler?

Geçmişleriyle ilgili hiçbir veri yok!

Üniversitede öğretim gören yabancı öğrenci sayısı da muazzam!

2020-2021 yıllarında toplam 2 bin 631 yabancı uyruklu öğrenci,

2021-2022’de 3 bin 338 yabancı uyruklu öğrenci,

2022-2023’de 3 bin 651 yabancı uyruklu öğrenci eğitim görüyor!

Suriyeliler ilk sırada yer alıyor, ikinci sırada Ürdün yer alıyor, üçüncü sırada Mısır yer alıyor!

Aralarında vatansızlar dahi var!

Vatanı, kimliği belli olmayan insanlar!

Kimdir, nereden gelmiştir, belli değil!