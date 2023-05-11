Türk vinçleri haziran ayında Barcelona'nın stadına girecek

Editör: Ufuk Cingöz

Camp Nou'yu yenilemek isteyen Barcelona Türk şirketle anlaşmıştı.

Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak İnşaat'ın vinçleri haziran ayında çalışmaya başlayacak.

Limak İnşaat'ın üst düzey yöneticisi Haldun Fırat Köktürk ise Barcelona'ya, "Eğer şimdi başlarsak 2 yıl içerisinde restorasyonu tamamlarız" diye konuştu.

Stadın yenilemesine 1 Haziran'da başlanacağı duyurulurken. Katalan ekip 2023-24 sezonunda iç saha maçlarını Barcelona'nın Montjuic bölgesindeki 50 bin kapasiteli Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.

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Mundo Deportivo'ya göre, projenin maliyetinin 900 milyon euro civarında olacağı, stadın çatısında ise 30 bin metrelik güneş panelleri ve hem maçlarda hem de konserler için kullanılabilecek 360 derecelik bir led ekran olacağı aktarıldı.