Türk Yahudi Toplumundan Gazze açıklaması: Sivillerin hedef alınmasını şiddetle kınıyoruz

Dün akşam Gazze’de bir hastanenin bombalanması ile 800’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Abluka altındaki Gazzelilerin 7 Ekim başlangıç tarihli HAMAS-İsrail savaşında bugüne kadar uğradığı en şiddetli saldırıya dünyanın birçok ülkesinden insanlar kent meydanlarına inerek bu katliama karşı protesto yaparken Türkiye’nin de aralarında olduğu birkaç ülkeden resmi bir şekilde bu katliama kınama mesajları verildi.

Türkiye’de faaliyet gösteren ‘Türk Yahudi Toplumu’ sosyal medyadan yayımladığı bir mesaj ile bu katliamı kınadığını şu ifadeler ile açıkladı:

“Masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun -özellikle hastane, okul, huzurevi vb- hedef alınmalarını, katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz!

“Bu, uluslararası hukuk tarafından da insanın en temel beklentisi olan -yaşam hakkını- ortadan kaldıran bir durumdur”, kabul edilir, savunulur, mazeret gösterilir HİÇBİR tarafı yoktur.

Bu bağlamda devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin, huzurun acilen sağlanması için ilk günden beri gösterdiği çabaları destekliyor, tüm insanların bir an önce kalıcı bir barışa ulaştırılmalarını diliyoruz.”