Helikopter sürprizi ölümle sonuçlandı: Gelin ve damat hayatını kaybetti!

Mutlu bir anıyı ölümcül bir trajediye dönüştüren bir olay Brezilya'da yaşandı. Bir damat, nişanlısına sürpriz yapmak için düğün alanına kiraladığı helikopterle gitmek istedi. Ancak arıza veren helikopter, düşerek damat ve nişanlısının hayatını kaybetmesine neden oldu.

Olayın meydana geldiği 2016 yılında yaşanan bu trajik olay, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Helikopterin arıza vermesi sonucu yaşanan korku dolu anlar, olay yerindeki kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çiftin son anlarının mutlu, gergin ve korku dolu olduğu görülüyor.