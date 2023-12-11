Türk Youtuber Ermenistan'daki ırkçılığa şahit oldu. Türk olduğunu öğrenince Ermeni konuşmayı kesti

Türk YouTuber Alper Rende, Ermenistanlı vatandaşların Türk vatandaşlara karşı tutumunu ölçmek ve sosyal medyadaki takipçilerine Ermenistan’ı anlatmak için Ermenistan gezisine çıktı.

Rende, Ermenistan gezisi sırasında bir Ermeni vatandaş tarafından ırkçılığa uğradı. Ermenistan’ı gezerken gördüğü bir heykeli Ermeni vatandaşa soran Rende ve bir arkadaşı, karşılaştığı tepkiyle adeta şok oldu.

Heykelin kim olduğunu soran Rende ve arkadaşına cevap veren Ermeni vatandaş, "Bir dakika, siz nerelisiniz?" sorusunu yöneltti.

Rende ve arkadaşı ise, “I’m from Türkiye” cevabını verdi.

Rende ve arkadaşının Türk olduğunu öğrenen Ermeni vatandaş, Rende ve arkadaşıyla olan diyaloğunu bir anda keserek “Aaa tamam bay bay” diyerek ortamdan uzaklaştı.

Alper Rende ve arkadaşının Ermenistan’da yaşadığı ırkçılık sosyal medyanın gündemine oturdu.

ERMENİLERİN BU İLK IRKÇILIĞI DEĞİL

Rende ve arkadaşının yaşadığı bu olay, Ermenistanlıların Türklere yönelik yaptığı ilk ırkçılık değil. Bundan bir kaç ay önce Ermenistan’da seyir halinde yolunda giden bir TIR şoförü, aracında Türk Bayrağı olduğu için bir Ermeni tarafından yolu kesildi. Sürekli sağ sol yaparak TIR şoförünün ilerlemesini zorlaştıran Ermenistanlı vatandaşın görüntüsü, Türk TIR şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.