Türk zeytinini en çok Almanlar tüketti

Kaynak: Haber Merkezi
Türk zeytinini en çok Almanlar tüketti
Anadolu coğrafyasında 41 ilde 500 bin zeytin üreticisine sahip Türkiye, son çeyrek asırda sektöre yaptığı yatırımları katma değere dönüştürüyor. Sofralık zeytin rekoltesiyle dünya lideri olan Türkiye, en çok ihracatı Almanya’ya gerçekleştirdi.

Türkiye, 2023/24 sezonunun ilk dört aylık döneminde sofralık zeytin ihracatını yüzde 21'lik artışla 61 milyon dolardan 73.7 milyon dolara taşıdı. Böylece Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatı döviz bazında yüzde 52 değerlendiği belirtildi.

Sektör, 2023/24 sezonu sonunda ihracatta 200 milyon doları aşmayı hedeflediğini açıkladı.

Türkiye’nin, 2022/23 sezonunda 735 bin tonluk sofralık zeytin rekoltesiyle dünya lideri olduğuna dikkati çeken Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, 2022/23 sezonunda sofralık zeytin ihracatının bir önceki sezona kıyasla tutar bazında yüzde 7 artarak 172 milyon dolardan 184 milyon dolara yükseldiğini dile getirdi.

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HEDEF 200 MİLYON DOLARI AŞMAK

Türkiye’nin sofralık zeytin ihracatının kırılımı hakkında da bilgi veren Er, şunları söyledi: “Siyah zeytin ihracatımız 1 Ekim 2022- 31 Ocak 2023 tarihleri arasında 45,3 milyon dolar iken, 2023/24 sezonunun aynı döneminde yüzde 30'luk artışla 58,8 milyon dolara çıkarken, yeşil zeytin ihracatımız 15,5 milyon dolardan 14,8 milyon dolara indi. 2023/24 sezonu sonunda sofralık zeytin ihracatımız miktar bazında geçen sezonun gerisinde kalsa da, döviz getirisi olarak artacağına inanıyoruz. 2023/24 sezonunu 75 bin ton civarında sofralık zeytin ihracatıyla, 200 milyon doların üzerinde bir döviz getirisiyle kapatmayı hedefliyoruz."

TÜRK ZEYTİNİNİ ALMANLAR, IRAKLILAR VE ROMANYALILAR TÜKETTİ

Türkiye’nin sofralık zeytin ihracatında Almanya 17,2 milyon dolarlık dilimi siyah zeytin, 3,4 milyon dolarlık kısmı yeşil zeytin olmak üzere 20,6 milyon dolarlık payla açık ara lider konumda.

İkinci sırada 9,8 milyon dolarlık siyah zeytin ve 1,8 milyon dolarlık yeşil zeytin talebiyle Irak yer aldı. Türkiye’nin sofralık zeytin ihracatında geleneksel pazarlarından Romanya'ya ise 7,5 milyon dolarlık siyah zeytin ve 467 bin dolarlık yeşil zeytin ihraç edildi.

Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatında öne çıkan diğer ülkeler; 4,5 milyon dolarlık taleple Amerika Birleşik Devletleri ve 3,5 milyon dolarla Bulgaristan oldu.

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