ECB: Tüketiciler enflasyonun biraz daha yüksek olmasını bekliyor

Kaynak: AA
ECB: Tüketiciler enflasyonun biraz daha yüksek olmasını bekliyor
Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 2,5'te sabit kaldı.

ECB, Ocak 2024'e ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı.
Yayımlanan verilere göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin yıl sonu ortalama enflasyon beklentisi yüzde 3,2'den 3,3'e çıktı.
Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi ise Aralık 2023'te olduğu gibi yüzde 2,5 olarak kaydedildi. Her iki beklentinin ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde çıkması dikkati çekti.
Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri bir önceki aya oranla iyileşme gösterirken, Aralık 2023'te eksi yüzde 1,3 olan tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentisi ocakta eksi yüzde 1,1'e geriledi.
Gelecek 12 ayda işsizliğin ortalama yüzde 10,9 olmasını bekleyen tüketicilerin, Aralık 2023'te beklentisi yüzde 11,2 olması yönündeydi.

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