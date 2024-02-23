Kripto paralar yükselişini koruyabilecek mi?

Lider kripto para birimi Bitcon, dün 52.000 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra bu seviyede kalıcılığını sağlayamadı. Bitcoin bugün TSİ 14.30’da 51.160 dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin'de dün beri alımda bozulmaların olduğu görülüyor.

Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, 2.939 dolar seviyesinde yükseliş seyrini korumaya çalışıyor.

Son zamanlarda ETF alımlarıyla desteklenen yukarı yönlü trend, ETF talebindeki azalmanın etkisiyle duraksama gösterdi. Ayrıca Blockchain verileri, son yükseliş dalgası sonrası uzun vadeli BTC sahiplerinin kâr alma eğilimini göstermiş oldu.

Kripto paralardaki yükselişlerin devam edebilmesi için kritik bölge 52.190 dolar seviyenin yenden destek olarak geçmesi gerekmekte. Bu bölgenin aşılması ve kapanışların haftalık olarak gerçekleşmesi halinde yükseliş trendi yeniden hız kazanabilir.

Küresel piyasalardaki gelişmeler kripto para piyasalarında da etkili olabiliyor. Gelecek hafta ABD tarafında açıklanacak olan büyüme rakamları küresel piyasalara olduğu gibi kripto para piyasalarında da etkili olabilir.