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TürkAkım operatörünün ihracat lisansı iptal edildi

TürkAkım doğalgaz boru hattının operatörü South Stream Transport B.V, Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımları nedeniyle ihracat lisansının iptal edildiğini, ancak Türkiye ve Avrupa’ya sevkiyatların etkilenmeyeceğini açıkladı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 23:22
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TürkAkım operatörünün ihracat lisansı iptal edildi

TürkAkım operatörünün ihracat lisansı iptal edildi
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TürkAkım doğalgaz boru hattının operatörü South Stream Transport B.V.’den yapılan yazılı açıklamada, AB’nin 2022 boyunca Rusya’ya ürün, teknoloji ve hizmet temin edilmesine yönelik yaptırımlar uyguladığı hatırlatıldı.

AB’nin 18 Eylül’de yeni bir yaptırım uyguladığı hatırlatılan açıklamada, "Bu yaptırım, Karadeniz üzerinden Türkiye ve Avrupa’daki tüketicilere gaz sevk eden açık deniz boru hattı TürkAkım’ın operatörü Stream Transport B.V.’nin ihracat lisansının erken iptaline yol açtı." ifadesine yer verildi.

Hollanda makamlarının, Rusya’ya, münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı da dahil olmak üzere teknik yardım, bakıma yönelik ürün tedariki ve hizmet sağlama yasağı konusunda bilgilendirme yaptıkları belirtildi.

Yaptırımların, şirketin doğalgaz sevkiyatını ise kısıtlamadığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu nedenle Türkiye ve Avrupa ülkelerinde çeşitli sektörlere ve milyonlarca haneye doğalgaz arzı kısa ve uzun vadede etkilenmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şirketin ihracat lisansının yenilenmesi için gerekli başvuruları yaptığı belirtildi.

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