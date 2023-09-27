Türkeş'in çocuklarından Bahçeli'ye Soylu tepkisi

Devlet Bahçeli’nin Süleyman Soylu hakkında yaptığı destek açıklaması, Alparslan Türkeş'in çocukları sosyal medyadan Bahçeli’ye ateş püskürdü.

Türkeş'in çocuklarından Bahçeli'ye Soylu tepkisi

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle 12 Eylül’de düzenlenen operasyonla Ayhan Bora Kaplan tutuklandı.

Operasyon sonrası Ayhan Bora Kaplan’ın, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla yakın olduğu iddia edilmiş ve Soylu eleştirilerin hedefi olmuştu.

Devlet Bahçeli’nin dün yaptığı paylaşımlarda, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’ya sahip çıktı.

Bahçeli’nin açıklamaları MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in kızı ve oğlunu kızdırdı.

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İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Bahçeli’ye tepki göstererek şunları yazdı:

“Süleyman Soylu’nun arkasında durulduğu gibi Türk Milliyetçileri’ne, ülkücü davaya sahip çıkılsaydı Türkiye çoktan kurtulmuştu… Sadece Sinan Ateş cinayeti yeter bu adamı sahiplenmemek için…”

'KANLARININ BOZUK OLDUĞUNUN DELİLİ'

Ayyüce Türkeş Taş’ın paylaşımını alıntılayan Kutalmış Türkeş ise, adeta ateş püskürdü:

Türkeş, “Süleyman Soylu’ya Vefa ve övgü nağraları atan mûnafıkların, Alparslan Türkeş’e hakaret ve ihanet edenleri baş köşeye oturtup; Türkeş’in Resimlerini yerlere attırıp, ailesine küfür ve saldırı dışında bir Vefa ve minnet göstermemeleri, kanlarının bozuk olduğunun delilidir!” dedi.

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