Hepimiz fakiriz. TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Açlık sınırı: 6 bin. Yoksulluk sınırı: 22 bin

AA ve REUTERS'ın haberine göre; Türk-İş verilerine göre Ekim 2021’de ilk kez 10 bin TL’yi aşan dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise ağustosta 22 bin 442 TL’ye yükseldiği bildirildi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da dört kişilik bir ailenin yapması gereken gıda harcamasının 2022 Ağustos’ta bir önceki aya göre yüzde 0.73 arttığını; açlık sınırının 6 bin 890 TL ile mevcut asgari ücretin 1,390 TL üzerinde gerçekleştiğini duyurdu.

TAHIL ÜRÜNLERİNİN TAMAMINA ZAM

Araştırmaya göre, ağustos ayında süt ve yoğurt fiyatları arttı, peynir fiyatı gerilediği vurgulandı.

Aylık tabanda dana eti yüzde 6, yumurta yüzde 7 zamlandı. Kuzu etinin fiyatı yüzde 10, balık eti yüzde 12, tavuk eti yüzde 5 azaldığı bildirildi.

Nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimeğin fiyatları geriledi, yeşil mercimek zamlandı. Yağlı tohumlarda fiyat artışı ortalama yüzde 7 olarak tespit edildiği bildirildi.

Bu ay Ankara’da tahıl ürünlerinin tamamının fiyatı arttı. Makarnanın fiyatında bir önceki aya göre yüzde 10’luk artış yaşandı. Pirinç, bulgur, un ve irmik fiyatları da yükseldi, ekmek fiyatı aynı kaldığı vurgulandı.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ 9 BİN TL

Verilere göre, gıda kalemindeki artış bir önceki aya göre yüzde 0.73, yılbaşına göre yüzde 68.13 ve son 12 ayda yüzde 119.11 olduğu ifade edildi.

Bekar bir çalışanın “yaşama maliyeti” aylık 8 bin 999 lira olarak belirlendiği ifade edildi.

Ankara’da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 0,73 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 119,11 olduğu bildirildi.

SALÇA ZAM ŞAMPİYONU OLDU

Semt pazarlarında maydanoz, kıvırcık gibi yeşilliklerin fiyatı yükseldiği ifade edildi.

Pazı, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları ile patates ve kuru soğanın fiyatı aynı kaldı. Domates, biber, salatalık, turp fiyatları düştü, şeftali, kayısı gibi çekirdekli meyvelerin ortalama fiyatı azaldığı bildirildi.

Ayçiçeği yağı ve zeytinyağının fiyatı artarken margarin ve tereyağının fiyatı geriledi, yeşil ve siyah zeytinin fiyatı düştüğü vurgulandı.

Tuzun fiyatı sabit kaldı. Çay yüzde 6, ıhlamur yüzde 32 zamlandı. Şeker, bal, reçel, pekmez ürünlerinin fiyatları da arttı. Salça, yüzde 40 ile bu ay fiyatı en çok artan ürün oldu.