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Türk- İş açıkladı yoksulluk sınırı 25 bin lirayı aştı

Türk-İş araştırmasına göre açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı ise 25 bin 365 TL'ye yükseldi. Gıda enflasyonundaki yıllık artış ise son 12 ayda yüzde 137 oldu.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 14:38
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Türk- İş açıkladı yoksulluk sınırı 25 bin lirayı aştı

Türk- İş açıkladı yoksulluk sınırı 25 bin lirayı aştı
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Ankara'da dört kişilik bir ailenin yapması gereken gıda harcamasının kasımda bir önceki aya göre yüzde 4.87 arttığını; açlık sınırının ise 7 bin 785 TL ile mevcut asgari ücretin 2 bin 285 TL üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.

Ekonomim.com'da yer alan habere göre Türk-İş verilerine göre dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise kasım ayında 25 bin 365 TL'ye yükseldi.

Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 10 bin 171 yükseldi.Verilere göre gıda kalemindeki artış bir önceki aya göre yüzde 4.87, yılbaşına göre yüzde 90.02 ve son 12 ayda yüzde 137.38 oldu.TÜİK'in aylık enflasyon verileri öncesi açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.

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