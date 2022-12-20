Bugün gerçekleşen asgari ücret toplantısının ardından açıklanacak asgari ücret miktarı merak ediliyor. Binlerce çalışan ve işvereni ilgilendiren asgari ücretin 2023 yılı için belirlenmesi bekleniyor. TÜRK-İŞ başkanının asgari ücret açıklamalarının ardından bugün asgari ücretin kaç TL olacağı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi ne kadar? Asgari ücret kaç TL olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Asgari ücret toplantısını bugün gerçekleştirdi. Asgari ücret toplantısında TÜRK-İŞ resmi asgari ücret rakamını masaya getirdi. Toplantı sonrasında kameralar karşısında geçen TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay sundukları asgari ücret miktarını açıkladı.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret tekliflerinin 9 bin lira olduğunu açıkladı. Ergün Atalay asgari ücret tekliflerinin kabul edilmemesi durumunda masadan kalkacaklarını söyledi. Ergün Atalay, “Teklifimizi bakan beye ve komisyona ilettik. Bizim resmi teklifimiz 9 bin TL” dedi.

Ergün Atalay açıklamalarının ardından toplantıdan ayrıldı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’ın masadan kalkmasıyla bir anlaşmaya varılmadığı yönünde algılandı.