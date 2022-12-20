20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi ne kadar? Asgari ücret kaç TL olacak?

TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi ne kadar? Asgari ücret kaç TL olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Asgari ücret toplantısını bugün gerçekleştirdi. Asgari ücret toplantısının ardından TÜRK-İŞ başkanı Ergün Atalay asgari ücret tekliflerine dair açıklamalarda bulundu. Peki, TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi ne kadar? Asgari ücret kaç TL olacak?

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 17:08
Takip Et

TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi ne kadar? Asgari ücret kaç TL olacak?

TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi ne kadar? Asgari ücret kaç TL olacak?
+
Aa
-

Bugün gerçekleşen asgari ücret toplantısının ardından açıklanacak asgari ücret miktarı merak ediliyor. Binlerce çalışan ve işvereni ilgilendiren asgari ücretin 2023 yılı için belirlenmesi bekleniyor. TÜRK-İŞ başkanının asgari ücret açıklamalarının ardından bugün asgari ücretin kaç TL olacağı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi ne kadar? Asgari ücret kaç TL olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Asgari ücret toplantısını bugün gerçekleştirdi. Asgari ücret toplantısında TÜRK-İŞ resmi asgari ücret rakamını masaya getirdi. Toplantı sonrasında kameralar karşısında geçen TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay sundukları asgari ücret miktarını açıkladı.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret tekliflerinin 9 bin lira olduğunu açıkladı. Ergün Atalay asgari ücret tekliflerinin kabul edilmemesi durumunda masadan kalkacaklarını söyledi. Ergün Atalay, “Teklifimizi bakan beye ve komisyona ilettik. Bizim resmi teklifimiz 9 bin TL” dedi.

Ergün Atalay açıklamalarının ardından toplantıdan ayrıldı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’ın masadan kalkmasıyla bir anlaşmaya varılmadığı yönünde algılandı. 

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
2
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
3
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
4
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
5
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
6
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Erotik Türk filmlerinin yıldızı Arzu Okay'ın son hali herkesi şaşırtıyor
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
7
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿FETÖ'nün "Askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası sanıklarının yargılanmasına başlandı
﻿FETÖ'nün
﻿FETÖ'nün "Askeri casusluk soruşturmasında kumpas" davası sanıklarının yargılanmasına başlandı
﻿Meteorolojiden zirai don uyarısı
﻿Meteorolojiden zirai don uyarısı
﻿Meteorolojiden zirai don uyarısı
﻿Sungurlu'da kartpostallık görüntüler
﻿Sungurlu'da kartpostallık görüntüler
﻿Sungurlu'da kartpostallık görüntüler
﻿Arkadaşını 'şakalaşırken' öldüren sanık hakkında karar verildi
﻿Arkadaşını 'şakalaşırken' öldüren sanık hakkında karar verildi
﻿Arkadaşını 'şakalaşırken' öldüren sanık hakkında karar verildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.