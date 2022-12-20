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İşte yeni asgari ücret senaryoları. Türk-İş'in talebi sonrası tahminler değişti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleştirdiği üçüncü toplantı sonrası Türk-İş teklifini 9 bin TL olarak açıklarken, bu rakam sonrası uzmanlar da zam için tahminini değiştirdi. İşte yeni asgari ücret senaryoları…

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 21:13
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Türk-İş'in talebi sonrası tahminler değişti. İşte yeni asgari ücret senaryoları

İşte yeni asgari ücret senaryoları. Türk-İş'in talebi sonrası tahminler değişti
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Asgari Ücret Tespit komisyonu, milyonların zammını belirlemek için üçüncü kez toplandı. Ancak görüşmeden uzlaşı çıkmadı, nihai karar için gözler son toplantıya çevrildi.

TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ SONRASI TAHMİNLER DEĞİŞTİ

Toplantı sonrası Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ilk kez rakam vererek, "Bizim teklifimiz 9 bin TL. Kabul ederlerse imzalarız. Altındaki rakama masada olmayız." dedi. Türk-İş'in açıkladığı rakam sonrası uzmanlar fikir değiştirdi. Bugüne kadar kamuoyunda 8 bin ile 8 bin 500 lira arasında rakamlar konuşulurken, uzmanlardan yeni bir tahmin geldi.

CANLI YAYINDA YENİ TAHMİNİNİ AÇIKLADI

CNN Türk canlı yayınında asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, "Mutabakat olmadığını farz etmemiz gerekiyor. Ancak TİSK Başkanı hala binadan ayrılmadı. 9 bin TL biraz yüksek geldi, sürpriz oldu. Ne kadar yaparsanız yapın enflasyonu engelleyemiyorsanız bu rakamların hiçbir önemi yok. Satın alma gücü ne kadar artarsa o kadar iyi olacak. Bizim tahminimizle 8 bin lira ile 8 bin 250 lira arasında bir rakam telaffuz ediyorduk. Ben 9 bin TL rakamını düşük ihtimal olarak görüyorum. Eğer 9 bin TL ortaya çıkarsa oy birliği ile olur. Muhtemelen TİSK'in daha düşük bir teklifi vardı. Ben arada bir rakamla anlaşılacağını eğer Türk-İş Başkanı masaya oturmazsa oy çokluğu ile karar alınacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bayram sözlerine şöyle devam etti: "Ücretlilerin asgari ücret kadar kısmını vergiden istisna ettik. Şu anda yüzde 15 vergi dilimine tabi 32 bin TL vergi oranı var. Yeniden değerleme oranı yüzde 122 ile artırılmazsa asgari ücretli 6 ayda vergi dilimine giriyor. Türk-İş'in yıllardır verdiği mücadele var. Ücretlilerin daha az vergilendirilmesi gerekiyor. Hem sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması, gelir vergisinde düzenleme yapılırsa tekrar masaya gelecektir. Bana göre 9 bin TL rakamı yüksektir. Benim tahminim 8 bin 750 TL rakamıdır."

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