5 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kamudaki 50 bin geçici işçi gözü kadro müjdesi bekliyor

Kamudaki 50 bin geçici işçi gözü kadro müjdesi bekliyor

TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, kamuda bir yılda 10 ay çalıştırılıp 2 ay boşta kalan geçici statüde 50 bine yakın işçinin kadro müjdesi beklediğini kaydetti.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 11:35
Takip Et

TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar açıkladı. Kamudaki 50 bin geçici işçi gözü kadro müjdesi bekliyor

Kamudaki 50 bin geçici işçi gözü kadro müjdesi bekliyor
+
Aa
-

Alemdar, yaptığı açıklamada, kamuda farklı istihdam biçimlerinin olduğuna dikkati çekerek, bunlar içerisinde taşeron işçilik ile geçici işçiliğin çalışma hayatının en önemli sorunlarının başında geldiğini söyledi.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçilerin büyük bölümünün kadroya alındığını ama o dönem 90 bine yakın çalışanın kapsam dışında bırakıldığını anımsatan Alemdar, bugün sayıları 120 bine ulaşan bu işçilerin de kadroya alınması gerektiğini vurguladı.

Taşeron işçiler gibi kamuda geçici işçilerin de kadro beklediğini belirten Alemdar, şöyle konuştu:

"Bugün artık geçici işçilik ve taşeron işçilik gibi konular gündemden çıkmalı, çalışma yaşamındaki bu tür atipik istihdam biçimlerine son verilmelidir. Geçici işçilik, adı üstünde, kısa süreli bir istihdam biçimidir. 15-20 yıl gibi sürelerle geçici işçilik olmaz. Kamuda bir yılda 10 ay çalıştırılıp 2 ay boşta kalan geçici statüde 50 bine yakın işçi bulunuyor. Bu işçiler, Kamu Çerçeve Protokolüyle hüküm altına alınan kadro haklarının biran evvel verilmesini istiyor. Bu işçilerden yaklaşık 31 bini Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları ve sendikamızın üyesi. Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde devam etmesi için canla başla çalışan bu işçilerin gözü kadro müjdesinde."

"Üniversitelerin iktisadi işletmelerindeki işçiler TİS'ten eşit şekilde yararlandırılmalı"

Alemdar, üniversitelerin iktisadi işletmelerinde ve sosyal tesislerinde çalışan işçilerin mali açıdan birtakım mağduriyetler yaşadığına da dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üniversitelerin iktisadi işletmeleri ve sosyal tesisleri, üniversitelerden bağımsız bir tüzel kişiliğe sahip olmayan, dolayısıyla üniversiteye bağlı birimlerdir. Bu durum yargı kararlarıyla da sabittir. Buna rağmen, üniversite iktisadi işletmelerinde ve sosyal tesislerinde çalışan işçilerin ücretleri, genel bütçeden ödenmediği için bu kişiler ücret ve mali hakları açısından farklı uygulamalarla karşı karşıya kalmakta, mağduriyet yaşamaktadırlar. Toplu iş sözleşmelerinin kapsamında olmalarına rağmen sözleşmeden yararlandırmama şeklinde hatalı uygulamalar yapılmaktadır. Bu durumdaki işçilerin mali ve sosyal haklarının genel bütçeden karşılanması ve toplu iş sözleşmelerinden eşit şekilde yararlandırılmaları sağlanmalıdır."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

YARDIMCI HİZMETLİ
5.10.2022 11:47
yhs lilerde gih kadrosu sözünüzü tutmanızı bekliyor 110 bin yhs li bu ucube kadroyla sürünüyor.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
1
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Kahreden bu görüntü Türkiye'de çekildi. Bir şey yokmuş gibi gözükse de kahreden bir ayrıntı var
2
﻿Kahreden bu görüntü Türkiye'de çekildi. Bir şey yokmuş gibi gözükse de kahreden bir ayrıntı var
﻿Kahreden bu görüntü Türkiye'de çekildi. Bir şey yokmuş gibi gözükse de kahreden bir ayrıntı var
﻿Benzin ve motorine zam
3
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Turhan Çömez’den Melih Gökçek’i uyutmayacak açıklama: Herkes Google’da o kelimeyi aratıyor
4
﻿Turhan Çömez’den Melih Gökçek’i uyutmayacak açıklama: Herkes Google’da o kelimeyi aratıyor
﻿Turhan Çömez’den Melih Gökçek’i uyutmayacak açıklama: Herkes Google’da o kelimeyi aratıyor
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
5
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Müslümanlardan saklanan duvarın içinden çıktı. Tam 44 tane gizlenmiş
6
﻿Müslümanlardan saklanan duvarın içinden çıktı. Tam 44 tane gizlenmiş
﻿Müslümanlardan saklanan duvarın içinden çıktı. Tam 44 tane gizlenmiş
﻿'Zamanı durduran kadın' Defne Samyeli'nin yıllar önceki hali olay oldu
7
﻿'Zamanı durduran kadın' Defne Samyeli'nin yıllar önceki hali olay oldu
﻿'Zamanı durduran kadın' Defne Samyeli'nin yıllar önceki hali olay oldu
﻿TBMM Başkanı Şentop, Malezya Kralı Sultan Abdullah ile görüştü
﻿TBMM Başkanı Şentop, Malezya Kralı Sultan Abdullah ile görüştü
﻿TBMM Başkanı Şentop, Malezya Kralı Sultan Abdullah ile görüştü
﻿Kamudaki 50 bin geçici işçi gözü kadro müjdesi bekliyor
﻿Kamudaki 50 bin geçici işçi gözü kadro müjdesi bekliyor
﻿Kamudaki 50 bin geçici işçi gözü kadro müjdesi bekliyor
﻿Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿THY'den Orta ve Kuzey Avrupa'ya uçuş kampanyası
﻿THY'den Orta ve Kuzey Avrupa'ya uçuş kampanyası
﻿THY'den Orta ve Kuzey Avrupa'ya uçuş kampanyası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.