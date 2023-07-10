Türkiye afetlerle boğuşuyor. Dalamanda orman yangını çıktı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürülürken soğutma çalışmaları başlatıldı.

Türkiye afetlerle boğuşuyor. Dalamanda orman yangını çıktı

Muğla'nın Dalaman'da Şerefler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Vatandaşlar da yangının yerleşim yerine ulaşmaması için traktör ve su tankerleri ile ekiplere yardımcı olurken yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekipler bölgede soğutma çalışması yürüyor.

"SIKINTILI BİR DURUM KALMADI"

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta ve Belediye Başkanı Muhammet Karakuş çalışmaları yerinde takip etti. Yakuta, bölgede sıkıntılı bir durum kalmadığını, ekiplerin vatandaşların da yardımıyla yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladığını bildirdi.

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