İzmir’deki orman yangını yazlık evlere sıçradı: Vatandaşlar denizden tahliye ediliyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde yerleşim yeri yakınlarında orman yangını çıktı. Yazlıklarındaki vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir’deki orman yangını yazlık evlere sıçradı: Vatandaşlar denizden tahliye ediliyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yerleşim yeri yakınındaki yangına 6 helikopter, 4 uçak, 18 arazöz ve 5 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Yazlıklarındaki vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başladı.

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"İKİ YAZLIK EV YANDI"

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, "Vatandaşlar karadan ve denizden tahliye ediliyor. İki yazlık evimiz yandı. Vatandaşlarımızdan görevlilerin tahliye ile ilgili talimatlarına uymalarına istiyoruz" dedi.

“Şu anda 2 tane yazlık evimiz yandı. Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz.”

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MENDERES'TE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Aliağa'daki yangının ardından, Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesindeki ormanlık alandan da yangın ihbarı alındı.

Yangına 5 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz ve 4 iş makinesiyle müdahale başlatıldı.

Menderes'teki yangının organize sanayi bölgesine yaklaştığı öğrenildi.

Yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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