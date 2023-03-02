Türkiye Avrupa rüzgar liginde 6'ncı sıraya yükseldi

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope tarafından hazırlanan "2022 Avrupa Rüzgar İstatistikleri ve 2023-2027 Görünümü" raporundan derlediği bilgilere göre, geçen yıl sisteme ilave edilen rüzgar türbinlerinin kapasite ortalaması karasal rüzgar santralleri için 4,1 megavat, deniz üstü rüzgar santralleri için 8 megavat oldu.

Avrupa'da ulaşılan toplam 254 bin 788 megavatlık kurulu gücün üçte birini oluşturan 5 ülke, toplam rüzgar enerjisi kapasitelerine göre Almanya 66 bin 322 megavat, İspanya 29 bin 798 megavat, Birleşik Krallık 28 bin 499 megavat, Fransa 21 bin 135 megavat ve İsveç 14 bin 585 megavat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de geçen yıl ilave edilen rüzgar enerjisi kapasitesi 867 megavat olurken, toplam kurulu güç 11 bin 969 megavata yükseldi, böylelikle Türkiye kurulu güç sıralamasında Avrupa'da geçen yıl önceki yıla göre bir basamak yükselerek 6. sırada yer aldı. Ulaşılan yaklaşık 12 bin megavatlık kurulu güç ile Türkiye, Avrupa'nın kurulu güç açısından rüzgar enerjisinin üçte birini oluşturan 6 ülkesinden biri oldu.

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE RÜZGARIN PAYI ARTIYOR

Rapora göre, Avrupa'da elektrik üretiminin payı giderek artıyor.

Buna göre, Danimarka'da rüzgardan üretilen elektriğin payı, tüm elektrik üretimi içinde yüzde 55 ile en yüksek seviye olarak kaydedildi. Danimarka'yı yüzde 34 ile İrlanda ve yüzde 28 ile Birleşik Krallık takip etti.

Bu alanda, Almanya ve Portekiz yüzde 26 oldu. Rüzgar enerjisinin İspanya ve İsveç'te ise tüm elektrik kapasitesindeki payı yüzde 25 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin ise tüm elektrik kurulu gücünün içindeki rüzgar enerjisi kurulu gücünün payı yüzde 11 seviyesinde bulunuyor.

Rapora göre, AB, yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payını 2030'da yüzde 45'e çıkarmayı hedefliyor.

AB'nin bu hedefe ulaşması için 2023-2030 döneminde her yıl ortalama 31 bin megavatlık kapasiteyi elektrik sistemine dahil etmesi gerekiyor.

Öte yandan, rapora göre, Rusya-Ukrayna Savaşı süresince enerji altyapıları ciddi zarar gören Ukrayna, savaş döneminde olmasına rağmen rüzgar enerjisi kurulumlarını durdurmadı.

Geçen yıl 83 megavat kurulu rüzgar kapasitesini sisteme ilave eden ülkede, 1300 megavatlık rüzgar kurulu gücün yüzde 75'inin operasyonları savaş dolayısıyla durduruldu.

(Kaynak: AA)