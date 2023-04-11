A Millilerin rakibi Azerbaycan

Editör: Hamza Özalkuş
Bakü'de bulunan Dalga Arena Stadyumu'ndaki mücadele TSİ 15.00'te başlayacak.
İki takımın 8 Nisan'da oynadığı maçı Türkiye, Busem Şeker'in attığı golle 1-0 kazanmıştı. Bu müsabakada sakatlanan Kader Hançar ve Selda Akgöz, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kadın A Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Senem Pınar Özer (Fatih Vatan Spor), Gamzenur Yaman (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı)
Defans: Didem Karagenç Beşiktaş (JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), İlayda Civelek (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Kezban Tağ (ALG Spor), Gülbin Hız (ALG Spor), Cansu Gürel (Fenerbahçe A.Ş), Eda Karataş (ALG Spor), Berna Yeniçeri (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Ece Tekmen (ALG Spor)
Orta Saha: Ebru Topçu (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Büşra Kuru (SC Sand), Busem Şeker (Fenerbahçe A.Ş), Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe A.Ş), Emine Ecem Esen (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Arzu Karabulut (ALG Spor), Miray Cin (MSV Duisburg), Elif Keskin (Wulfz Fatih Karagümrük), Birgül Sadıkoğlu (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı)
Forvet: Yağmur Uraz (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Benan Altıntaş (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Neslihan Demirdögen (Fatih Vatan Spor), Kader Hançar (Fatih Vatan Spor)
Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası