Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Çakar, Ziraat Bankası’nın İstanbul Finans Merkezi’ndeki genel müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıda, ekonomi ve bankacılık sektöründeki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz arttırım sürecini tamamlayacağını düşündüğü iletti.

"Son çeyrek içerisinde ülkemizde de faiz indirim sürecine doğru gidileceğini düşünüyorum.” diyen Alparslan Çakar, küresel ekonomide ciddi bir yavaşlamanın olduğunu ve büyümenin sorun olmaya başladığını ifade etti.

Bu yıl içinde enflasyonun yüzde 40-45 bandında seyredeceğini düşündüğünü aktaran Çakar, "Enflasyon, mayıs ayında en üst düzeye gelip düşüşe geçecek. Mevcut uygulanan politikalarda bence asla acele etmemek lazım. Bence enflasyonun yüzde 40-45'lere inmesi zaten olağan, bu olacak. Önemli olan enflasyonun yapışkan olmadan, kalıcı hale gelmeden düşürülmesidir. Orada bizim daha dikkatli olmamız, mevcut politikaları daha olgunlaştırarak devam etmemiz önemli." açıklamasında bulundu.

AVRUPA VE AMERİKA’DAN ÇOK CİDDİ ANLAMDA KAYNAK GİRİŞİ BEKLİYORUM

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, ABD ve Avrupa'nın faiz indirimiyle Türkiye gibi ülkelere sermaye akımları olacağını tahmin ettiğini iletti ve iyi hikayesi olan gelişmekte olan ülkelere ciddi bir akış olacağını beklediğini ifade etti.

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