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12 Dev Adamın rakibi Belçika

2023 Dünya Kupası'na katılma şansı bulunmayan Türkiye, yarın Belçika karşısında galibiyet için sahaya çıkacak.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 14:13
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Türkiye Belçika karşısında

12 Dev Adamın rakibi Belçika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 6. maçında yarın deplasmanda Belçika ile mücadele edecek.

Mons kentindeki Mons Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak ve NTV'den naklen yayımlanacak.

Milli takım, ikinci turda oynadığı 5 maçta bir galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.

FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansı bulunmayan Türkiye, takımların ilk aşamada elde ettiği galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 9 maçın 3'ünü kazandı, 6'sından mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar, 12 puanla 5. sırada bulunuyor.

Ev sahibi Belçika ise 13 puanla 4. sırada yer alıyor.

Milliler, Belçika ile 26. kez karşılaşacak.

İki takım arasında daha önce oynanan 25 müsabakadan ay-yıldızlılar 17 galibiyet aldı.


 

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