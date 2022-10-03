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TBMM'de mesai başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi üç aylık aranın ardından mesaisine başladı. Meclis'in ilk gündem başlığında görüşmeleri yarım kalan dezenformasyon yasası olacak. Teklifin yarın genel kurul gündeminde değerlendirilmesi bekleniyor.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 07:20
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Türkiye Büyük Millet Meclisinde mesai başlıyor

TBMM'de mesai başlıyor
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Meclis mesaisine yoğun bir gündemle başlayacak. İlk sırada 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası’ var.

Daha önce Adalet Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme Genel Kurul'da ele alınacak. Sosyal ağlarda yanıltıcı bilgi yayanlara hapis cezası geliyor

AK Parti ve MHP'nin ortak teklifi ile sosyal medyada yalan haberin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Sosyal medyada yalan haberi yayarak kamu düzenini bozanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Ayrıca internet haber sitelerinin resmi ilan alması da sağlanacak. Çalışanlarına basın kartı verilmesinin önü açılacak.

Yatırımcıya destek geliyor. İkinci başlıkta ise sanayici ve yatırımcıların desteklenmesini öngören teklif olacak.

Yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli ve ihracat potansiyeli yüksek yatırımların özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanması sağlanacak.

Düzenleme ile yatırımcıya ek destekler verilecek. Endüstri bölgelerinde yer alan yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan ruhsat ve izinlere ilişkin harçlardan muaf olacak.

Grup toplantıları salı ve çarşamba günü yapılacak

Yarın ve Çarşamba günü de partilerin grup toplantıları yapılacak. Liderler, siyasetin sıcak başlıklarına ilişkin mesajlarını buradan verecek 

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