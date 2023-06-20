Türkiye, Çin ve Hindistan Rus dış ticaretinde AB'nin yerini aldı

Davydov, "Çin'in büyümesi çok ciddi. Ülkelerimizin liderlerinin ticaret açısından belirlediği 200 milyar dolarlık görevin, herhangi bir felaket olmazsa bu yıl başarılabileceğini düşünüyorum." dedi. Ayrıca

Hindistan, Türkiye ve Azerbaycan ile ticaretin de büyüdüğünü söyledi.