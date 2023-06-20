Türkiye, Çin ve Hindistan Rus dış ticaretinde AB'nin yerini aldı

Rusya Federal Gümrük Servisi Başkan Vekili Ruslan Davydov, Sputnik'e verdiği röportajda, Çin, Hindistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın Rusya'nın dış ticaretinde Avrupa Birliği'nin yerini aldığını, Çin ile ticaretin bu yıl 200 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi.
Davydov, "Çin'in büyümesi çok ciddi. Ülkelerimizin liderlerinin ticaret açısından belirlediği 200 milyar dolarlık görevin, herhangi bir felaket olmazsa bu yıl başarılabileceğini düşünüyorum." dedi. Ayrıca Hindistan, Türkiye ve Azerbaycan ile ticaretin de büyüdüğünü söyledi.