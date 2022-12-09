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Merkez Bankası duyurdu: SİPER kullanımı başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 'Güvenlik Katmanlama Servisi'nin (SİPER) kullanıma başladığını duyurdu.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 11:51
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Güvenlik Katmanlama Servisi'nin kullanıma başladığını duyurdu

Merkez Bankası duyurdu: SİPER kullanımı başladı
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TCMB, 'Güvenlik Katmanlama Servisi'nin (SİPER) kullanıma başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "TCMB, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) için önemli bir katman servis olan ve dolandırıcılık başta olmak üzere yasadışı kullanımları tespitlerinde çok hızlı bilgi ve belge aktarımı sağlayan 'Güvenlik Katmanlama Servisi'ni (SİPER) geliştirerek hizmete sunmuştur" denildi.

"TÜM FON TRANSFERLERİNDE KULLANILACAK"

Açıklamada, "7/24/365 anlık para transferi sağlayan FAST Sistemi, Aralık 2020 itibariyle hizmete sunulmuştur. FAST ile tüm kullanıcılar, farklı finansal kuruluşlardaki hesapları arasında 7 gün 24 saat, ucuz, hızlı ve kolay şekilde fon aktarabilmekte ve katılımcı finansal kuruluşlar işlemin taraflarına işlem sonucunu saniyeler içinde anlık bildirebilmektedir. Fon transfer işlemlerinin saniyeler içerisinde gerçekleşmesi beraberinde her türlü güvenlik risklerinin yönetilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu kapsamda, TCMB, anlık ödemelerin en güvenli şekilde gerçekleştirilmesini ve tabana yayılmasını sağlamak üzere Dünya için de örnek bir uygulama olan SİPER platformunu geliştirerek hizmete sunmuştur. SİPER platformu çalışma prensibi, para transferini başlatan kurum ile alıcı kurum arasında yasadışı bir işlem riski hakkında saniyeler içerisinde bilgi paylaşı

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"SİPER platformunun sürmekte olan II. fazında merkezi yapıda toplanan veriler üzerinde 'Makine Öğrenme' ve 'Yapay Zeka' algoritmaları ile akıllı katmanlı stratejik ürünler geliştirilerek yasadışı kullanımların anomali olarak tespit edilmesi ve ödemeler ekosistemindeki tüm paydaşların hizmetine 2023 yılının ikinci yarısında hizmete açılması planlanmaktadır. TCMB olarak Liralaşma Stratejimizin ödemeler alanında son kullanıcıların tüm dijital ödemeler işlemlerini güvenle gerçekleştirmesinde ve yasadışı kullanımların en aza indirilmesinde SİPER platformunun önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir."

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