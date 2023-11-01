Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi faaliyetlerini durdurdu

Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, yakıtın tükenmesi ve iki kez bombalanması nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.

KAYNAK: İHA
Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi faaliyetlerini durdurdu

İsrail Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze şehrinin güneyindeki Nitzarim yerleşim yerinin yakınlarında bulunan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nde yakıtın bitmesi ve binanın 2 kez bombalanmasının ardından faaliyetlerin durdurulduğu bildirildi.

36 bin metrekare kapalı alana sahip, 180 yatak kapasiteli hastane, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapılıp Filistin makamlarına devredilmişti. Gazze Şeridi’ndeki tek onkoloji hastanesi olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının 2 kez hedefi olmuştu. Hastanenin üçüncü ve son katı saldırı sonucu ağır hasar almıştı. Kanser hastalarının tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz haftalarda yakıt sıkıntısı nedeniyle bazı bölümler kapatılmıştı.

Nüfusu 2.3 milyon olan Gazze Şeridi’nde 9 bin kanser hastası olduğu tahmin ediliyor.

aw066943-04.jpg

aw066943-02.jpg

İlgili Haberler
Katar arabulucu oldu: Gazze'den tahliyeler başlayacak
ABD’li komandolar İsrail’de. Operasyonlara katılacaklarını açıkladılar
Öne Çıkanlar
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Son Haberler
Çağla Şıkel ile Emre Altuğ oğullarının doğum gününde bir araya geldi. Kuzey delikanlı oldu Magazin
Çağla Şıkel ile Emre Altuğ oğullarının doğum gününde bir araya geldi. Kuzey delikanlı oldu
Balkondan düşen yaşlı adamın feci ölümü kameraya yansıdı Gündem
Balkondan düşen yaşlı adamın feci ölümü kameraya yansıdı
FETÖ hükümlüsü eski uzman çavuş yakalandı Gündem
FETÖ hükümlüsü eski uzman çavuş yakalandı
Ümraniyespor Orduspor'a 5 attı Spor
Ümraniyespor Orduspor'a 5 attı
Xbox Game Pass'e yüzde 100 zam geldi Teknoloji
Xbox Game Pass'e yüzde 100 zam geldi
Kayseri'de yolcu midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var… Gündem
Kayseri'de yolcu midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var…
Hareket halindeki kamyonet alev topuna döndü Gündem
Hareket halindeki kamyonet alev topuna döndü