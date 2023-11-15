Türkiye Filistin'e mi dönüyor? Yunanistan Ege adalarımızdaki askeri üs sayısını 14'e çıkardı

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Ümit Yalım Atina’nın Ege’de askeri varlığını sürekli artırdığını belirtti. Yalım “İşgal altındaki adalarımızda 6 bin askerleri var. Üs sayısını 14’e çıkardılar. Ankara sessiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Filistin'e mi dönüyor? Yunanistan Ege adalarımızdaki askeri üs sayısını 14'e çıkardı

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk’ün haberine göre; Yunanistan’ın işgal ettiği İzmir, Aydın ve Muğla’nın il sınırları içerisinde bulunan 20 ada ve iki kayalık için Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım yeni açıklamalara bulundu.

Yalım, bu adalarda yapılacak belediye başkanlığı seçimi öncesinde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurulup bu durumun önlenmesini istedi.

YSK, bu başvuruya cevap vermedi, İçişleri Bakanlığı da, seçimleri engellemedi.

Ülkemiz yerel seçimlere yönelmişken, Yunanistan işgal ettiği adalarımızdan İzmir Koyun Adası, Aydın Hurşit Adası, Aydın Eşek Adası, Küçük Çuha Adası ve Gavdos Adası'nda 8 Ekim'de seçim yaptı. Yunanistan İçişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde de seçim sonuçları yayımlandı.

“TÜRKİYE’YE FİLİSTİN UYGULAMASI YAPILDI”

Yunanistan'ın Türkiye'ye “Filistin uygulaması” yaptığını öne süren emekli Albay Ümit Yalım, "YSK ve AKP iktidarı Türkiye'ye Filistin uygulaması yapıyor ve olup bitenler seyrediliyor. İşgal edilen adalarımızda yani Türk topraklarında, Yunanistan'ın belediye başkanlığı seçimi yapmasıyla, işgal edilen Filistin topraklarında İsrail'in seçim yapması arasında hiç bir fark yoktur. Adalarımızın işgaline rağmen Yunanistan'a 19 yıldır nota verilmiyor” açıklamalarında bulundu.

Yalım, YSK'ya gönderdiği dilekçeye cevap verilmediğini, Yunanistan'ın işgal ettiği adalarımızda belediye başkanlığı seçiminin engellenmediğini söyledi

Yalım “Adalarımızda yasa dışı seçim yapılmasından YSK Başkanı Ahmet Yener ile birlikte toplam 11 YSK üyesi kanunen ve hukuken sorumludur. Yunanistan'ın işgal ettiği adalarımızda seçim yapacağı ve seçim yaptığı açık kaynaklarda duyurulmasına rağmen iktidar, seçimi önlemek için hiçbir tedbir almadı, seçim sonrasında da Yunanistan'a hiçbir tepki vermedi. İktidar, Yunanistan'ın adalarımızda yasa dışı seçim yapmasından kanunen ve hukuken sorumludur” dedi.

“YUNANİSTAN ASKERİ ÜS SAYISINI ARTIRDI”

Yalım “Adalarımız işgal ediliyor” diyerek “Adalarımızı önce yerleşime açan Yunanistan daha sonra silahlı asker konuşlandırarak işgal ediyor. Yunan İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre işgal edilen adalarımızda 7 binden fazla kayıtlı seçmen, konuşlu 6 bin Yunan askeri bulunuyor. Adaların nüfusu her yıl artıyor. Yunanistan işgal ettiği adalarımızda 14 askeri üs açtı. Askeri üslere, top, havan, uçaksavar ve tanksavar silahları gibi ağır silahlar yerleştiren Yunanistan, silahların namlusunu Türkiye'ye çevirdi. 19 yıldır Yunanistan'a bir tek nota verilmedi, işgalin önlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Hükümet Direktifi verilmedi. Yunanistan işgal ettiği adalarımıza vali atıyor, adalarımızda belediye ve belediye meclisi kuruyor, belediye başkanlığı seçimleri yapıyor, vergi topluyor. Türkiye adım adım Filistin'e dönüşüyor, Erdoğan ve AKP Hükümetleri seyrediyor. İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesine tepki veren Erdoğan ve AKP Hükümetleri Yunanistan'ın Türk topraklarını işgal etmesine tepki vermiyor.” açıklamalarında bulundu.

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Ümit Yalım daha önce Twitter hesabından şu paylaşımları da yapmıştı.

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Söz konusu paylaşımlarda haritalar ve fotoğraflar kullanan Yalım, işgal edilen adalara Rum Patriğinin papaz atadığını öne sürmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, grafikli anlatımla işgal edilen Türk adalarında kurulan askeri üsleri tek tek göstermişti.

Buna göre işgal edilen Türk adaları, Koyun Adası, Hurşit Adası, Eşek Adası, Bulamaç Adası Kalalimnoz Adası, KEçi Adası Ardıççık Adası, Gavdos Adası. İşte o adalarda 8 Yunan Kara üssü, 4 Yunan Deniz Üssü ve 2 Yunan Helikopter üssü olmak üzere 14 yunan Askeri üssü var.

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