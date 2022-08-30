﻿TFF'den Zafer Bayramı mesajı

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "Türk milletinin şanlı tarihinin ilelebet sönmeyecek istiklal meşalesi olan 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümünü kutlamanın haklı onur ve gururunu yaşıyoruz. Emsalsiz bir bağımsızlık mücadelesi başlatan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, aziz Türk milletinden aldıkları güçle, bundan bir asır önce Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni kazanarak ebediyete kadar unutulmayacak bir zafer elde etmiştir." denildi.

Bu zaferle birlikte vatanın düşman işgalinden kurtarıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Karşılaştığı tüm engelleri birlik ve beraberlik içerisinde, inanç ve azimle aşan milletimiz dünyada özgürlüğün sembolü olarak gösterilmiştir. 30 Ağustos, bir halkın tarihi yeniden yazış destanıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kanlarıyla bu cennet vatanı bizlere armağan eden şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Aziz milletimizin ve kahraman ordumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz."