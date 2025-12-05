Türkiye Kupası grup kuraları Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Yapılan kura çekimi sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Başkan Vekili, Üyesi Fuat Göktaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, bahis ve şike operasyonuna da değindi.

İşte Göktaş'ın sözlerinden öne çıkanlar:

'AMACIMIZ TÜRK FUTBOLUNA KALİTE GETİRMEK'

"Gerçek anlamda ilk hafta derbiye konu olarak bir sürpriz yaptı bizlere. İlk haftadan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisiyle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla takımlarımızın hepsine hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. İyi oynayan takımlarımız kazansın. Amacımız Türk futboluna kalite getirmek. Amacımız Türk futbol camiasına heyecanlı, güzel maçlar seyrettirmek. Çekilen kura futbol camiasına, takımlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 2. Lig’den gelen takımlarımız var. 1. Lig’den gelen takımlarımız var. Bütün takımlarımızın en azından Türkiye Kupası’nda eşit şartlar altında güzel maçlar geçirmesini temenni ediyoruz."

'EN KISA ZAMANDA SEVKLERİ YAPACAĞIZ'

"Bugün Türkiye Kupası grup maçları için buradayız. Bu heyecanın önüne hiçbir şeyin geçmesini TFF olarak istemiyoruz. Konunun takipçisiyiz. En kısa zamanda sevkleri yapacağız. Başkanımız Amerika’da. Orada da heyecanlı bir kura çekimi var. Bugün gündemimiz Türkiye Kupası. Gelecek günler içerisinde yapacağımız sevklerle, izleyeceğimiz yolu hepiniz göreceksiniz."