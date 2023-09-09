Türkiye genelinde bekçi alımları başladı. İşte başvuru şartları

İŞKUR, Eylül ayında Türkiye'nin dört bir yanında bekçi alımlarının başladığını duyurdu. İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye genelinde bekçi alımları başladı. İşte başvuru şartları

Eylül ayında İŞKUR'un duyurduğu bekçi alım ilanlarına ilgi büyük. Türkiye'nin birçok ilinde bekçi olmak isteyenler başvurularını yapmaya başladı. Peki, bekçi alımına başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? Hangi illerde bekçi alımı yapılacak? Gelin birlikte inceleyelim.

Bekçi ilanlarına başvuru yapmak isteyenler, İŞKUR'un resmi internet sitesine giriş yaparak ilanlara ulaşabilirler. İlanlarda başvuru şartları, alınacak personel sayısı, başvuru tarihleri ve sınav tarihleri gibi bilgiler yer alıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bekçi ilanlarına başvurmak isteyen adayların aşağıdaki maddelere uygun olmaları şartı aranıyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Öncelikle, bekçi ilanlarına başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekiyor.
  • En Az Lise Mezunu Olmak: Bekçi pozisyonu için lise veya dengi bir okuldan mezun olmak gerekiyor.
  • Minimum Boy Kriteri: Başvuru yapacak kişilerin en az 167 cm boyunda olmaları gerekiyor.
  • Beden Kitle İndeksi: Adayların beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında yer alması gerekiyor. Beden kitle endeksi internet üzerinden öğrenilebiliyor.
  • İkamet Şartı: Adayın başvuru yaptığı ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olması gerekiyor.
  • Askerlik Durumu: Askerlik görevini tamamlamış olması gerekiyor.
  • Yaş Şartları: Başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış 31 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.
  • Adli Sicil Kaydı: Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezası almamış olmak, affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak gerekiyor.
  • Kötü Şöhret Durumu: Türk toplum telakkilerine göre 'kötü şöhretli' olmamak gerekiyor.
  • Kamu Haklarından Mahrumiyet: Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak gerekiyor.
  • Memuriyete Engel Durum: Memuriyete engel bir halinin olmaması gerekiyor.
  • Silah Taşıma Yetkisi: Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmaması gerekiyor.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Bekçi alımına başvuru yapmak için, İŞKUR'un resmi internet sitesine (https://www.iskur.gov.tr) giriş yapmaları ve "İş Arayan" bölümünden "İş İlanları" sekmesine tıklamaları gerekiyor. Ardından, "Meslek" kısmına "Çarşı ve Mahalle Bekçisi" ve "İş Yeri/İnşaat bekçisi" yazarak arama yapmak ve ilgilendikleri il için açılan ilanlara başvurmaları gerekiyor.

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

9 Eylül tarihi itibarıyla Çarşı ve Mahalle Bekçisi aranan iller arasında İstanbul, Muğla, Balıkesir, Ankara ve Antalya yer alıyor.

İnşaat ve İşyeri Bekçisi ilanları ise hemen hemen her il için aktif. Bu iller arasında Konya, Karaman, Ankara, Antalya, Muğla, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Kahramanmaraş, Malatya, Kırşehir, Adana, Osmaniye, Aydın ve Erzurum yer alıyor. Son başvuru tarihleri ilana göre farklılık gösteriyor.

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