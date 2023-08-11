Bekçi olmak isteyen adalar e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden bekçi olabilmek için başvuru yapabilirler. Bekçi olabilmek için kişilerin bekçilik şartlarına uymaları gerekmektedir. Peki, Peki, Bekçi nasıl olunur? Bekçi olma şartları neler?

Bekçi olmak için istenen şartlar vardır. Bekçi olmak için İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan bekçi alımı duyurusunu beklemek gerekir. Bekçi alım ilanı resmi gazetede yayınlanması sonrasında adaylar e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.

Bekçilik ilanına başvuran kişiler, üç aşamalı sınav sürecinin içine girerler. İlk girdikleri yazılı sınavdan başarılı olmaları halinde ikinci aşama olan fiziki yeterlilik testine girerler. Sosyal becerilerin ön planda olduğu bu sınavdan da başarılı olan bekçi adaylarını en son sözlü sınav bekler. Bu sınavdan da başarılı olan adaylar aldıkları puanlar ile bekçi görevine başlayabilirler.

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Bekçilik ilanına başvuracak olan kişiler belirli şartlara uymaları gerekir. Bekçi olma şartları aşağıdaki gibidir:

- Bekçi olmak isteyen herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

- Lise ya da dengi bir okuldan mezun olmak.

- Başvurunun yapıldığı günden itibaren 18 yaşını doldurmak.

- Askerlik hizmetini tamamlamak veya tecil ettirmek

- Bir siyasi parti veya siyasi partinin yan kuruluşlarına üye olmamak.

- Sağlık sebebi dışında polislik mesleğinden men edilmemiş olmak.

- Başvuru yapılan ilin sınırları içerisinde bir yıl ya da daha fazla süreden itibaren ikamet ediyor olmak. - Her türlü kamu hakkından mahrum olmamak.

- Güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması.

- Terör örgütleri ile ilgili olaylara karışmamış olmak.

- Yüz kızartıcı olaylara dahil olmamak.

- Silah taşımak ve silahlı görev yapma konusunda bir engele sahip olmamak.

Şartlara uyan ve üç sınavdan başarılı olan kişiler bekçi olmaya hak kazanırlar. Ardından Polis Akademisi tarafından eğitime alınırlar. Bu eğitim esnasında teorik ve pratik dersler alırlar. 3 aylık eğitim sonucunda belirlenen görev yerlerinde işe başlayabilirler.